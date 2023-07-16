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Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя - РИА Новости, 16.07.2023

Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:53

2023-07-16T09:53

2023-07-16T10:07

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лондон

оксфордский университет

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя, пишет британское издание Telegraph. Дело Джека Потрошителя остается одним из наиболее известных нераскрытых преступлений в истории Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Его жертвами были нищие и проститутки. "Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам", — сказала Хортон в интервью Telegraph.Она проанализировала медицинские записи конца XIX века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя (те рассказывали о его странной шаркающей походке и негнущейся левой руке), не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте. Кроме того, мужчина жил в том самом районе, где происходили убийства, и в силу профессии умел хорошо пользоваться ножом. Исследовательница обратила внимание и на психическое состояние Хайамса, страдавшего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену. "Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств", — отмечает Хортон.Она добавила, что до сих пор полное расследование дела Потрошителя не проводилось, потому что медицинские записи пациентов, которые она анализировала, были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов. Раньше Хайамс фигурировал в списке из примерно ста подозреваемых, но затем его оттуда исколючили, потому что "неправильно опознали", пояснила исследовательница.

https://ria.ru/20190319/1551916042.html

https://ria.ru/20170917/1504923631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лондон, оксфордский университет