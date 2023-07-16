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Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя - РИА Новости, 16.07.2023
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09:53 16.07.2023 (обновлено: 10:07 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/potroshitel-1884435868.html
Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя
Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя - РИА Новости, 16.07.2023
Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя
Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:53
2023-07-16T10:07
в мире
великобритания
лондон
оксфордский университет
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя, пишет британское издание Telegraph. Дело Джека Потрошителя остается одним из наиболее известных нераскрытых преступлений в истории Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Его жертвами были нищие и проститутки. &quot;Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам&quot;, — сказала Хортон в интервью Telegraph.Она проанализировала медицинские записи конца XIX века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя (те рассказывали о его странной шаркающей походке и негнущейся левой руке), не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте. Кроме того, мужчина жил в том самом районе, где происходили убийства, и в силу профессии умел хорошо пользоваться ножом. Исследовательница обратила внимание и на психическое состояние Хайамса, страдавшего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену. &quot;Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств&quot;, — отмечает Хортон.Она добавила, что до сих пор полное расследование дела Потрошителя не проводилось, потому что медицинские записи пациентов, которые она анализировала, были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов. Раньше Хайамс фигурировал в списке из примерно ста подозреваемых, но затем его оттуда исколючили, потому что "неправильно опознали", пояснила исследовательница.
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в мире, великобритания, лондон, оксфордский университет
В мире, Великобритания, Лондон, Оксфордский университет
Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Telegraph: праправнучка лондонского полицейского смогла установить имя Джека-потрошителя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТуристы на Тауэрском мосту в Лондоне
Туристы на Тауэрском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Туристы на Тауэрском мосту в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя, пишет британское издание Telegraph.
Дело Джека Потрошителя остается одним из наиболее известных нераскрытых преступлений в истории Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Его жертвами были нищие и проститутки.
«

"Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам", — сказала Хортон в интервью Telegraph.

Она проанализировала медицинские записи конца XIX века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя (те рассказывали о его странной шаркающей походке и негнущейся левой руке), не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте. Кроме того, мужчина жил в том самом районе, где происходили убийства, и в силу профессии умел хорошо пользоваться ножом.
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Исследовательница обратила внимание и на психическое состояние Хайамса, страдавшего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.
«

"Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств", — отмечает Хортон.

Она добавила, что до сих пор полное расследование дела Потрошителя не проводилось, потому что медицинские записи пациентов, которые она анализировала, были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов. Раньше Хайамс фигурировал в списке из примерно ста подозреваемых, но затем его оттуда исколючили, потому что "неправильно опознали", пояснила исследовательница.
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