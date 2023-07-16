https://ria.ru/20230716/postavki-1884475933.html

В США заявили, что не будут пополнять запас кассетных бомб после поставок

В США заявили, что не будут пополнять запас кассетных бомб после поставок - РИА Новости, 16.07.2023

В США заявили, что не будут пополнять запас кассетных бомб после поставок

США не планируют восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен переданных Украине, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:02

2023-07-16T17:02

2023-07-16T17:27

сша

украина

в мире

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США не планируют восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен переданных Украине, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан."Наш текущий план - не восстанавливать этот запас", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о намерении Штатов восстановить запас кассетных боеприпасов, которые переданы Украине.Салливан добавил, что вместо переданных указанных снарядов США планируют увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, не являющихся кассетными."Но это потребует времени", - отметил он.Ранее директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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