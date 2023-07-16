https://ria.ru/20230716/pogoda-1884488913.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 16.07.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Настоящая летняя погода вернется в Москву в понедельник, но со среды снова ожидается похолодание, сообщили синоптики. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T19:57

2023-07-16T19:57

2023-07-16T19:57

общество

москва

россия

евгений тишковец

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Настоящая летняя погода вернется в Москву в понедельник, но со среды снова ожидается похолодание, сообщили синоптики. Как заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплая погода придет в Москву в понедельник, но продержится только до среды. "Насчет сильной жары, нет, наоборот, такая настоящая летняя погода - 25-27, до 28 градусов, но недолго", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что в среду, 19 июля, температура резко понизится и продержится на таком уровне до конца недели. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что во вторник в столичном регионе местами выпадет до 20-25 миллиметров, местами по югу до 25-30 миллиметров осадков, что составляет около 1/3 от всего месячного объема. Дневная температура составит плюс 23-28 градусов. "В среду ожидается резкое похолодание. В сумерках столбики термометров опустятся до плюс 10-15 градусов, а после полдня всего плюс 17-22 градусов, что на 5 градусов ниже положенного. Не обойдется без локальных дождей", - добавил Тишковец. Специалист отметил, что в четверг и пятницу, в тылу циклона, возможны слабые мозаичные осадки. Температурный фон умеренный, днем плюс 19-24 градусов. "К выходным окончательно распогодится и станет на градус теплее", - заключил Тишковец.

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общество, москва, россия, евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр