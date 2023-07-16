https://ria.ru/20230716/podderzhka-1884421382.html

Опрос выявил сомнения жителей ряда стран ЕС в правильности поддержки Киева

Опрос выявил сомнения жителей ряда стран ЕС в правильности поддержки Киева - РИА Новости, 16.07.2023

Опрос выявил сомнения жителей ряда стран ЕС в правильности поддержки Киева

Жители некоторых европейских стран выражают серьезные сомнения в правильности поступков Владимира Зеленского и военной помощи Украине, пишет Financial Times со... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T02:44

2023-07-16T02:44

2023-07-16T10:24

украина

венгрия

киев

владимир зеленский

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители некоторых европейских стран выражают серьезные сомнения в правильности поступков Владимира Зеленского и военной помощи Украине, пишет Financial Times со ссылкой на недавние исследования американского исследовательского центра Pew Research Center и европейской службы Eurobarometer. Так, Pew Research Center спрашивал европейцев, уверены ли они в том, что Зеленский поступает правильно в международных делах. Утвердительно на этот вопрос ответили только 11 процентов респондентов в Венгрии, 28 — в Греции и 38 — в Италии. Исследование службы Eurobarometer, которое проводилось в июне, показало, что на фоне сохраняющейся общеевропейской поддержки Украины меньше всего ее одобряют в Австрии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Греции, Венгрии и Словакии. В каждой из этих стран (кроме Чехии) против финансирования поставок вооружений для ВСУ высказались более половины опрошенных. Кроме того, респонденты в этих странах негативно относятся к вопросу вступления Украины в ЕС. Данные о количестве респондентов и статистической погрешности каждого из исследований не приводятся.

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883780665.html

украина

венгрия

киев

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украина, венгрия, киев, владимир зеленский, евросоюз, в мире