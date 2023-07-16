https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html
Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками
Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками - РИА Новости, 16.07.2023
Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками
Вступление в силу закона, который обязывает банки проверять все денежные переводы россиян и приостанавливать подозрительные операции, может усложнить для... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:32
2023-07-16T09:32
2023-07-16T09:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93232/52/932325274_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_233096b153679d911b0eb8791befb1a3.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона, который обязывает банки проверять все денежные переводы россиян и приостанавливать подозрительные операции, может усложнить для граждан расчеты в электронном виде, поскольку финансовые организации скорее всего будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед Центробанком, заявили РИА Новости в ЦСР. Ранее в июле Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также возмещать в полном объеме средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. "Не исключено, что операторы будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед регулятором, что приведет к усложнению для клиентов действий по совершению платежа и негативно отразится на привлекательности подобной формы расчетов", - говорится в сообщении. Также эксперты называют избыточным двойное подтверждение операций, которое предусмотрено законом. Такая необходимость возникает, когда оператор получил от ЦБ информацию из его базы данных о случаях и попытках мошеннических переводов, указали в ЦСР. "Это может привести к увеличению сроков совершения платежа, что способно привести к нарушению заключенного с получателем платежа договора, когда платеж совершается в его исполнение, в результате чего плательщик может попасть в просрочку и нести гражданско-правовую ответственность перед своим контрагентом - получателем платежа", - поясняется в сообщении. Проблема, по мнению ЦСР, усугубляется тем, что в законе отсутствуют эффективные механизмы контроля и оспаривания при включении в такую базу ЦБ, из-за чего взаимоотношения получателя с третьими лицами могут быть "значительно осложнены".
https://ria.ru/20230712/moshennichestvo-1883720318.html
https://ria.ru/20230511/sredstva-1871146854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93232/52/932325274_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_2fab511811c3710cbbcabf0a08ac4c9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками
В ЦСР опасаются сложностей с переводами в России из-за закона о борьбе с мошенниками
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона, который обязывает банки проверять все денежные переводы россиян и приостанавливать подозрительные операции, может усложнить для граждан расчеты в электронном виде, поскольку финансовые организации скорее всего будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед Центробанком, заявили РИА Новости в ЦСР.
Ранее в июле Госдума
приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также возмещать в полном объеме средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ
. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества
"Не исключено, что операторы будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед регулятором, что приведет к усложнению для клиентов действий по совершению платежа и негативно отразится на привлекательности подобной формы расчетов", - говорится в сообщении.
Также эксперты называют избыточным двойное подтверждение операций, которое предусмотрено законом. Такая необходимость возникает, когда оператор получил от ЦБ информацию из его базы данных о случаях и попытках мошеннических переводов, указали в ЦСР.
«
"Это может привести к увеличению сроков совершения платежа, что способно привести к нарушению заключенного с получателем платежа договора, когда платеж совершается в его исполнение, в результате чего плательщик может попасть в просрочку и нести гражданско-правовую ответственность перед своим контрагентом - получателем платежа", - поясняется в сообщении.
Проблема, по мнению ЦСР, усугубляется тем, что в законе отсутствуют эффективные механизмы контроля и оспаривания при включении в такую базу ЦБ, из-за чего взаимоотношения получателя с третьими лицами могут быть "значительно осложнены".
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах