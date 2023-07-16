https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html

Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками

Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками - РИА Новости, 16.07.2023

Эксперты рассказали о подводных камнях закона о борьбе с мошенниками

Вступление в силу закона, который обязывает банки проверять все денежные переводы россиян и приостанавливать подозрительные операции, может усложнить для... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:32

2023-07-16T09:32

2023-07-16T09:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93232/52/932325274_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_233096b153679d911b0eb8791befb1a3.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона, который обязывает банки проверять все денежные переводы россиян и приостанавливать подозрительные операции, может усложнить для граждан расчеты в электронном виде, поскольку финансовые организации скорее всего будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед Центробанком, заявили РИА Новости в ЦСР. Ранее в июле Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также возмещать в полном объеме средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования. "Не исключено, что операторы будут отклонять любые неординарные платежи с целью обезопасить себя перед регулятором, что приведет к усложнению для клиентов действий по совершению платежа и негативно отразится на привлекательности подобной формы расчетов", - говорится в сообщении. Также эксперты называют избыточным двойное подтверждение операций, которое предусмотрено законом. Такая необходимость возникает, когда оператор получил от ЦБ информацию из его базы данных о случаях и попытках мошеннических переводов, указали в ЦСР. "Это может привести к увеличению сроков совершения платежа, что способно привести к нарушению заключенного с получателем платежа договора, когда платеж совершается в его исполнение, в результате чего плательщик может попасть в просрочку и нести гражданско-правовую ответственность перед своим контрагентом - получателем платежа", - поясняется в сообщении. Проблема, по мнению ЦСР, усугубляется тем, что в законе отсутствуют эффективные механизмы контроля и оспаривания при включении в такую базу ЦБ, из-за чего взаимоотношения получателя с третьими лицами могут быть "значительно осложнены".

https://ria.ru/20230712/moshennichestvo-1883720318.html

https://ria.ru/20230511/sredstva-1871146854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф