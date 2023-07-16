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Работу Керченской паромной переправы временно приостановили - РИА Новости, 16.07.2023
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20:57 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/pereprava-1884496194.html
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили - РИА Новости, 16.07.2023
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Керченская паромная переправа в воскресенье вечером приостановила работу, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Крыму. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:57
2023-07-16T20:57
россия
керченский пролив
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Керченская паромная переправа в воскресенье вечером приостановила работу, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Крыму. "По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ГУМЧС в телеграм-канале. Причина остановки не называется. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту производится через паромную переправу.
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россия, керченский пролив, происшествия
Россия, Керченский пролив, Происшествия
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили

ГУМЧС: работу Керченской паромной переправы временно приостановили

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Керченская паромная переправа в воскресенье вечером приостановила работу, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ГУМЧС в телеграм-канале. Причина остановки не называется.
Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту производится через паромную переправу.
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