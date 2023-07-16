https://ria.ru/20230716/pamyatnik-1884456261.html

Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник

Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник - РИА Новости, 16.07.2023

Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник

Еще один памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:28

2023-07-16T13:28

2023-07-16T13:29

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Ранее заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик говорил, что за полгода в регионе демонтировали около 100 памятников советской эпохи. "Еще один памятник советской эпохи демонтировали в Стрыйском районе – в селе Подорожное. Полностью завершить процесс декоммунизации во Львовской области планируем до конца года", - написал Козицкий. Он не уточнил, о каком памятнике идет речь. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html

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