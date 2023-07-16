https://ria.ru/20230716/pamyatnik-1884456261.html
Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник
Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник - РИА Новости, 16.07.2023
Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник
Еще один памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:28
2023-07-16T13:28
2023-07-16T13:29
в мире
украина
львовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Ранее заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик говорил, что за полгода в регионе демонтировали около 100 памятников советской эпохи. "Еще один памятник советской эпохи демонтировали в Стрыйском районе – в селе Подорожное. Полностью завершить процесс декоммунизации во Львовской области планируем до конца года", - написал Козицкий. Он не уточнил, о каком памятнике идет речь. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html
украина
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область
В мире, Украина, Львовская область
Во Львовской области Украины демонтировали еще один советский памятник
Глава Львовской администрации Козицкий: советский памятник демонтировали в селе Подорожное
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Еще один памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале
.
Ранее заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик говорил, что за полгода в регионе демонтировали около 100 памятников советской эпохи.
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому
"Еще один памятник советской эпохи демонтировали в Стрыйском районе – в селе Подорожное. Полностью завершить процесс декоммунизации во Львовской области планируем до конца года", - написал Козицкий.
Он не уточнил, о каком памятнике идет речь.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике "Родина-мать"