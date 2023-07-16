https://ria.ru/20230716/otchayanie-1884422678.html

Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды

Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды - РИА Новости, 16.07.2023

Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды

США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая самих себя, считает американский... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T03:52

2023-07-16T03:52

2023-07-16T03:52

в мире

украина

сша

илон маск

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая самих себя, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск."У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода", - написал он в Twitter.Кроме того, Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые ранее голосовали за поправку о запрете США поставлять Украине кассетные боеприпасы, которая в итоге не была принята, отметив, что они "пытались остановить обесценивание Америки".Критика в СШАРешение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну" считает экс-президент страны Дональд Трамп.Трамп указал, что неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые Штаты отправят Киеву, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперед. При этом, добавил он, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.По словам члена палаты представителей, республиканца Пола Госара, передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира.Как подсчитало американское издание The Hill, почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов.Кассетные боеприпасыКассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.

https://ria.ru/20230714/posolstvo-1884100217.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884084602.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден