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Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды - РИА Новости, 16.07.2023
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03:52 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/otchayanie-1884422678.html
Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды
Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды - РИА Новости, 16.07.2023
Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды
США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая самих себя, считает американский... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T03:52
2023-07-16T03:52
в мире
украина
сша
илон маск
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая самих себя, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск."У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода", - написал он в Twitter.Кроме того, Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые ранее голосовали за поправку о запрете США поставлять Украине кассетные боеприпасы, которая в итоге не была принята, отметив, что они "пытались остановить обесценивание Америки".Критика в СШАРешение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну" считает экс-президент страны Дональд Трамп.Трамп указал, что неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые Штаты отправят Киеву, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперед. При этом, добавил он, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.По словам члена палаты представителей, республиканца Пола Госара, передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира.Как подсчитало американское издание The Hill, почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов.Кассетные боеприпасыКассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.
https://ria.ru/20230714/posolstvo-1884100217.html
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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден
Маск заявил, что США унижаются, отправляя ВСУ кассетные снаряды

Илон Маск назвал отчаянием отправку ВСУ кассетных боеприпасов из США

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. США посылают Украине кассетные боеприпасы в отчаянии, безуспешно пытаясь изменить исход конфликта на Украине и унижая самих себя, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода", - написал он в Twitter.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб
14 июля, 02:30
Кроме того, Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые ранее голосовали за поправку о запрете США поставлять Украине кассетные боеприпасы, которая в итоге не была принята, отметив, что они "пытались остановить обесценивание Америки".

Критика в США

Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну" считает экс-президент страны Дональд Трамп.
Трамп указал, что неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые Штаты отправят Киеву, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперед. При этом, добавил он, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.
По словам члена палаты представителей, республиканца Пола Госара, передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
13 июля, 16:06
Как подсчитало американское издание The Hill, почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне
13 июля, 21:59
 
В миреУкраинаСШАИлон МаскДональд ТрампДжо Байден
 
 
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