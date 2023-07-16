Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:24 16.07.2023 (обновлено: 20:01 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/olimpiada-1884483627.html
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио - РИА Новости, 16.07.2023
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио
Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:24
2023-07-16T20:01
хорошие новости
общество
токио
россия
япония
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483341_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_51c464f661ff25285215dd5a41eab091.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России. "Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что российские школьники принимали участие в состязании в очном формате, они продемонстрировали свои уникальные навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы. "В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта "Образование", качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В Минпросвещения подчеркнули, что золото получили Вячеслав Бобков из московской школы № 1589, Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов из Физтех-лицея имени Капицы и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Международная физическая олимпиада (IPhO, International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран — проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй — экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20230712/olimpiada-1883676172.html
https://ria.ru/20230710/olimpiada-1883385055.html
токио
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483341_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_1b205f90d31123e5567be1a3ca17fe03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, токио, россия, япония, сергей кравцов
Хорошие новости, Общество, Токио, Россия, Япония, Сергей Кравцов
Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио

Российские школьники получили пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Токио

© Фото : Минпросвещения РоссииУчастники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : Минпросвещения России
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.
"Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран", — говорится в сообщении.
Российские школьники на 64-й Международной математической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Российские школьники победили на международной математической олимпиаде
12 июля, 10:35
В министерстве отметили, что российские школьники принимали участие в состязании в очном формате, они продемонстрировали свои уникальные навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.
"В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта "Образование", качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
В Минпросвещения подчеркнули, что золото получили Вячеслав Бобков из московской школы № 1589, Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов из Физтех-лицея имени Капицы и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства.
Международная физическая олимпиада (IPhO, International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран — проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй — экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу, пояснили в министерстве.
Российская сборная на Международной биологической олимпиаде
Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии
10 июля, 20:20
 
Хорошие новостиОбществоТокиоРоссияЯпонияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала