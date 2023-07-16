Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио
Российские школьники получили пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Токио
© Фото : Минпросвещения РоссииУчастники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
Участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.
"Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что российские школьники принимали участие в состязании в очном формате, они продемонстрировали свои уникальные навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.
"В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта "Образование", качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
В Минпросвещения подчеркнули, что золото получили Вячеслав Бобков из московской школы № 1589, Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов из Физтех-лицея имени Капицы и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства.
Международная физическая олимпиада (IPhO, International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран — проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй — экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу, пояснили в министерстве.