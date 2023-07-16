https://ria.ru/20230716/olimpiada-1884483627.html

Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио

Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио - РИА Новости, 16.07.2023

Российские школьники привезли пять золотых медалей с олимпиады в Токио

Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:24

2023-07-16T18:24

2023-07-16T20:01

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной олимпиаде по физике, которая проходила в Токио, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России. "Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что российские школьники принимали участие в состязании в очном формате, они продемонстрировали свои уникальные навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы. "В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта "Образование", качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В Минпросвещения подчеркнули, что золото получили Вячеслав Бобков из московской школы № 1589, Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов из Физтех-лицея имени Капицы и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Международная физическая олимпиада (IPhO, International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран — проводится с 1967 года и состоит из двух туров: первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики, а второй — экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20230712/olimpiada-1883676172.html

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общество, токио, россия, япония, сергей кравцов