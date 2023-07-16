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Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/odessa-1884441306.html
Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы
Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы - РИА Новости, 16.07.2023
Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:00
2023-07-16T11:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир константинов
республика крым
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине. "Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь - Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации", - сказал Константинов РИА Новости. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов, республика крым, одесса
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Константинов, Республика Крым, Одесса
Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы

Константинов назвал Одессу ключевым пунктом контроля над северным побережьем Черного моря

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПолуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе
Полуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Полуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.
«
"Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь - Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации", - сказал Константинов РИА Новости.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
2 июля, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир КонстантиновРеспублика КрымОдесса
 
 
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