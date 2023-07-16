Глава крымского парламента заявил о необходимости освобождения Одессы
Константинов назвал Одессу ключевым пунктом контроля над северным побережьем Черного моря
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПолуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе
Полуразрушенные железобетонные фрагменты дамбы Хаджибейского лимана в Одессе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.
«
"Очень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря. Ключевой пункт здесь - Одесса. Ее освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации", - сказал Константинов РИА Новости.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".