https://ria.ru/20230716/obstrel-1884506160.html

Украинские войска выпустили 62 снаряда по ДНР

Украинские войска выпустили 62 снаряда по ДНР - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска выпустили 62 снаряда по ДНР

Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Донецк, а также Макеевку, Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 62 снаряда калибрами РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:11

2023-07-16T23:11

2023-07-16T23:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

гольмовский

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Донецк, а также Макеевку, Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 62 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 17.40 по 21.45 украинские войска обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 62 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район находится в юго-западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

макеевка

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, сцкк, гольмовский, происшествия