Украинские войска выпустили 62 снаряда по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 62 снаряда по населенным пунктам региона
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером вновь обстреляли Донецк, а также Макеевку, Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 62 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 17.40 по 21.45 украинские войска обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, Гольмовский и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 62 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район находится в юго-западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.