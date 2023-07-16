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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:13
2023-07-16T21:13
2023-07-16T21:13
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщина 1960 года рождения и мужчина 1961 года рождения", - сообщил Кулемзин. Ранее, по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), погибла мирная жительница в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя