https://ria.ru/20230716/obstrel-1884498150.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.07.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T21:13

2023-07-16T21:13

2023-07-16T21:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщина 1960 года рождения и мужчина 1961 года рождения", - сообщил Кулемзин. Ранее, по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), погибла мирная жительница в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия