https://ria.ru/20230716/obstrel-1884496700.html
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области
Оперативная группа СК России зафиксировала около трех попаданий по школе в поселке Стульнево Запорожской области, на месте нашли осколки, предположительно,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:03
2023-07-16T21:03
2023-07-16T21:38
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СТУЛЬНЕВО (Запорожская область), 16 июл — РИА Новости. Оперативная группа СК России зафиксировала около трех попаданий по школе в поселке Стульнево Запорожской области, на месте нашли осколки, предположительно, боеприпасов системы НIMARS, передает корреспондент РИА Новости. В результате атаки ВСУ образовательное учреждение получило значительные повреждения. Все найденные фрагменты снарядов направят на экспертизу для определения типа вооружения. Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось с 2003 года. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
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Работа следователей на месте обстрела школы со стороны ВСУ
Работа следователей на месте обстрела школы со стороны ВСУ
2023-07-16T21:03
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, bae systems, сша, lockheed martin , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, BAE Systems, США, Lockheed Martin , Безопасность
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области
СК России зафиксировал три попадания по школе после атаки ВСУ на Запорожскую область