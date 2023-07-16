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ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 16.07.2023 (обновлено: 21:38 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/obstrel-1884496700.html
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области
Оперативная группа СК России зафиксировала около трех попаданий по школе в поселке Стульнево Запорожской области, на месте нашли осколки, предположительно,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:03
2023-07-16T21:38
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
bae systems
сша
lockheed martin
безопасность
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СТУЛЬНЕВО (Запорожская область), 16 июл — РИА Новости. Оперативная группа СК России зафиксировала около трех попаданий по школе в поселке Стульнево Запорожской области, на месте нашли осколки, предположительно, боеприпасов системы НIMARS, передает корреспондент РИА Новости. В результате атаки ВСУ образовательное учреждение получило значительные повреждения. Все найденные фрагменты снарядов направят на экспертизу для определения типа вооружения. Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось с 2003 года. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884349745.html
запорожская область
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Работа следователей на месте обстрела школы со стороны ВСУ
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следственный комитет россии (ск рф), запорожская область, bae systems, сша, lockheed martin , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, BAE Systems, США, Lockheed Martin , Безопасность
ВСУ обстреляли школу в поселке в Запорожской области

СК России зафиксировал три попадания по школе после атаки ВСУ на Запорожскую область

Читать ria.ru в
СТУЛЬНЕВО (Запорожская область), 16 июл — РИА Новости. Оперативная группа СК России зафиксировала около трех попаданий по школе в поселке Стульнево Запорожской области, на месте нашли осколки, предположительно, боеприпасов системы НIMARS, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ образовательное учреждение получило значительные повреждения.
Все найденные фрагменты снарядов направят на экспертизу для определения типа вооружения.
Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах в США, производство началось с 2003 года. РСЗО создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская областьBAE SystemsСШАLockheed MartinБезопасность
 
 
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