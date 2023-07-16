https://ria.ru/20230716/obstrel-1884493467.html
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2023
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:19
2023-07-16T20:19
2023-07-16T20:22
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть пострадавшие мирные жители, среди которых есть и дети, передает корреспондент РИА Новости. "Взрыв, все темно, все полетело, дым, я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь и в окно выскочила", - рассказала очевидец происшествия. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил факт возгорания жилого дома после удара ВСУ. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он. Ранее по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) погибла мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Куйбышевского района Донецка, есть пострадавшие