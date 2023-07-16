Рейтинг@Mail.ru
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 16.07.2023 (обновлено: 20:22 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/obstrel-1884493467.html
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2023
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:19
2023-07-16T20:22
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть пострадавшие мирные жители, среди которых есть и дети, передает корреспондент РИА Новости. "Взрыв, все темно, все полетело, дым, я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь и в окно выскочила", - рассказала очевидец происшествия. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил факт возгорания жилого дома после удара ВСУ. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он. Ранее по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) погибла мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК
Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие

Многоэтажный дом загорелся после обстрела Куйбышевского района Донецка, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть пострадавшие мирные жители, среди которых есть и дети, передает корреспондент РИА Новости.
"Взрыв, все темно, все полетело, дым, я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь и в окно выскочила", - рассказала очевидец происшествия.
Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил факт возгорания жилого дома после удара ВСУ.
"В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он.
Ранее по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) погибла мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала