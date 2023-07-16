https://ria.ru/20230716/obstrel-1884493467.html

Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие

Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.07.2023

Многоэтажный дом загорелся после обстрела Донецка, есть пострадавшие

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:19

2023-07-16T20:19

2023-07-16T20:22

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего произошло возгорание многоквартирного жилого дома, также есть пострадавшие мирные жители, среди которых есть и дети, передает корреспондент РИА Новости. "Взрыв, все темно, все полетело, дым, я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь и в окно выскочила", - рассказала очевидец происшествия. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил факт возгорания жилого дома после удара ВСУ. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", - написал он. Ранее по сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) погибла мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк