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При обстреле Макеевки ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Макеевки ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле Макеевки ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:21
2023-07-16T19:21
2023-07-16T22:14
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля по состоянию на 19.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Кальмиусской, 66 погибла женщина 1954 года рождения", - сообщили в представительстве. Представительство ранее сообщило, что в 17.15 украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов калибра 155 миллиметров, до этого с 7.15 по 8.05 ВСУ обстреляли Макеевку 13 такими же снарядами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Макеевки ВСУ погибла мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле Макеевки украинскими войсками погибла пенсионерка