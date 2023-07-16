Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Макеевку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем снова обстреляли Донецк, а также населенные пункты Зайцево и Макеевка, выпустив в общей сложности еще 25 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 17.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Ведомство сообщило, что Донецк был еще раз обстрелян в 17.40, по Кировскому району города украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.