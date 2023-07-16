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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Один человек ранен при обстреле жилого сектора Киевского района Донецка, представители ДНР в СЦКК прибыли на место обстрела, зафиксировали последствия и... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:30
2023-07-16T15:30
2023-07-16T15:30
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сцкк
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МАРИУПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Один человек ранен при обстреле жилого сектора Киевского района Донецка, представители ДНР в СЦКК прибыли на место обстрела, зафиксировали последствия и извлекли из воронок от прилетов осколки, предположительно, от 152 мм снарядов, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня 16 июля 2023 года со стороны вооруженных формирований Украины был совершен обстрел Киевского района города Донецк. Исключительно жилого сектора. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК были изъяты соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения дальнейшей экспертизы. Предположительно применялось артиллерийское вооружение калибром 152 мм. Данные осколки были обнаружены на месте разрыва артиллерийского снаряда. В сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - сообщил на месте обстрела представитель ДНР в СЦКК. Попадание пришлись по улице Товарная недалеко от ж/д станции и рынка. Пострадала частная застройка. Перебит газопровод и нарушено электроснабжение. Раненого мужчину увезла карета скорой помощи. По словам местных жителей, их район систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск, хотя никаких военных объектов поблизости нет. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель и нарушено газоснабжение
МАРИУПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Один человек ранен при обстреле жилого сектора Киевского района Донецка, представители ДНР в СЦКК прибыли на место обстрела, зафиксировали последствия и извлекли из воронок от прилетов осколки, предположительно, от 152 мм снарядов, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня 16 июля 2023 года со стороны вооруженных формирований Украины был совершен обстрел Киевского района города Донецк. Исключительно жилого сектора. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК были изъяты соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения дальнейшей экспертизы. Предположительно применялось артиллерийское вооружение калибром 152 мм. Данные осколки были обнаружены на месте разрыва артиллерийского снаряда. В сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - сообщил на месте обстрела представитель ДНР в СЦКК.
Попадание пришлись по улице Товарная недалеко от ж/д станции и рынка. Пострадала частная застройка. Перебит газопровод и нарушено электроснабжение. Раненого мужчину увезла карета скорой помощи. По словам местных жителей, их район систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск, хотя никаких военных объектов поблизости нет.
На месте работают экстренные службы и правоохранители.
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