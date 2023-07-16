https://ria.ru/20230716/obstrel-1884464406.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР

Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Донецк и населенные пункты Луганское и Гольмовский, выпустив в общей сложности 23 снаряда, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:05

2023-07-16T15:05

2023-07-16T15:05

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

сцкк

кировский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Донецк и населенные пункты Луганское и Гольмовский, выпустив в общей сложности 23 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра",- говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Ведомство сообщило, что Донецк был обстрелян снова в 14.20, по Петровскому и Кировскому районам города были выпущены пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

гольмовский

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, гольмовский, сцкк, кировский район, происшествия