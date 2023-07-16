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Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/obstrel-1884464406.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР
Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Донецк и населенные пункты Луганское и Гольмовский, выпустив в общей сложности 23 снаряда, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:05
2023-07-16T15:05
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
сцкк
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Донецк и населенные пункты Луганское и Гольмовский, выпустив в общей сложности 23 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра",- говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Ведомство сообщило, что Донецк был обстрелян снова в 14.20, по Петровскому и Кировскому районам города были выпущены пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
гольмовский
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донецк, гольмовский, сцкк, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, СЦКК, Кировский район, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Луганское

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем обстреляли Донецк и населенные пункты Луганское и Гольмовский, выпустив в общей сложности 23 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра",- говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Ведомство сообщило, что Донецк был обстрелян снова в 14.20, по Петровскому и Кировскому районам города были выпущены пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийСЦКККировский районПроисшествия
 
 
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