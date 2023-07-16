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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 16.07.2023
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:39
2023-07-16T13:39
2023-07-16T13:39
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 июля по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики:... город Донецк (Киевский район): - по улице Товарной, 54 ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало об обстрелах Куйбышевского и Киевского районов Донецка, в 10.55 мск, украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка
Представительство ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле Киевского района Донецка