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Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/obstanovka-1884442962.html
Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области
Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023
Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области
Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, за последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять позиции российских войск,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:14
2023-07-16T11:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
токмак
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, за последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять позиции российских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "За последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять наши позиции. Основные направления обстрелов - Пологи, Токмак, Васильевка. Обстановка на всех направлениях напряженная, но, как говорят сами бойцы, это закаляет боевой дух", - написал Балицкий. По его словам, на пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник не предпринимает активных действий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884425006.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, токмак, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Токмак, Вооруженные силы РФ
Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о напряженной обстановке на линии фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, за последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять позиции российских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"За последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять наши позиции. Основные направления обстрелов - Пологи, Токмак, Васильевка. Обстановка на всех направлениях напряженная, но, как говорят сами бойцы, это закаляет боевой дух", - написал Балицкий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Вчера, 05:05
По его словам, на пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник не предпринимает активных действий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийТокмакВооруженные силы РФ
 
 
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