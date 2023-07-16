https://ria.ru/20230716/obstanovka-1884442962.html

Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области

Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области - РИА Новости, 16.07.2023

Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области

Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, за последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять позиции российских войск,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:14

2023-07-16T11:14

2023-07-16T11:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

токмак

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, за последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять позиции российских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "За последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять наши позиции. Основные направления обстрелов - Пологи, Токмак, Васильевка. Обстановка на всех направлениях напряженная, но, как говорят сами бойцы, это закаляет боевой дух", - написал Балицкий. По его словам, на пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник не предпринимает активных действий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884425006.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, евгений балицкий, токмак, вооруженные силы рф