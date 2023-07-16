https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884451971.html
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:29
2023-07-16T12:29
2023-07-16T12:51
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva.Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Врачи подтвердили диагноз обезвоживание.Ранее израильский портал Ynet сообщил, что в ходе обследований Нетаньяху был установлен прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.Израильский лидер прибыл в больницу Шиба в восточном пригороде Тель-Авива вместе с женой и сыном в субботу из своего дома в северном городе Кесария. Позднее в видеообращении к нации Нетаньяху рассказал, что провел несколько часов на жаре накануне без головного убора и воды, назвав это "не хорошей идеей". Он также поблагодарил израильтян за переживания о его здоровье.В связи с госпитализацией премьер-министра было принято решение о переносе еженедельного совещания кабмина Израиля с воскресенья на понедельник.
https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d69ac0f9065d98e5b33f9efac2731441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ
СМИ: премьер Израиля Нетаньяху покинул больницу Шиба в пригороде Тель-Авива
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva
.
Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Врачи подтвердили диагноз обезвоживание.
Ранее израильский портал Ynet сообщил, что в ходе обследований Нетаньяху был установлен прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.
Израильский лидер прибыл в больницу Шиба в восточном пригороде Тель-Авива вместе с женой и сыном в субботу из своего дома в северном городе Кесария. Позднее в видеообращении к нации Нетаньяху рассказал, что провел несколько часов на жаре накануне без головного убора и воды, назвав это "не хорошей идеей". Он также поблагодарил израильтян за переживания о его здоровье.
В связи с госпитализацией премьер-министра было принято решение о переносе еженедельного совещания кабмина Израиля с воскресенья на понедельник.
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения