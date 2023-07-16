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Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ

Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023

Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:29

2023-07-16T12:29

2023-07-16T12:51

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тель-авив

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva.Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Врачи подтвердили диагноз обезвоживание.Ранее израильский портал Ynet сообщил, что в ходе обследований Нетаньяху был установлен прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.Израильский лидер прибыл в больницу Шиба в восточном пригороде Тель-Авива вместе с женой и сыном в субботу из своего дома в северном городе Кесария. Позднее в видеообращении к нации Нетаньяху рассказал, что провел несколько часов на жаре накануне без головного убора и воды, назвав это "не хорошей идеей". Он также поблагодарил израильтян за переживания о его здоровье.В связи с госпитализацией премьер-министра было принято решение о переносе еженедельного совещания кабмина Израиля с воскресенья на понедельник.

https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html

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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху