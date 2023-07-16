Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 16.07.2023 (обновлено: 12:51 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884451971.html
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:29
2023-07-16T12:51
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva.Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Врачи подтвердили диагноз обезвоживание.Ранее израильский портал Ynet сообщил, что в ходе обследований Нетаньяху был установлен прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.Израильский лидер прибыл в больницу Шиба в восточном пригороде Тель-Авива вместе с женой и сыном в субботу из своего дома в северном городе Кесария. Позднее в видеообращении к нации Нетаньяху рассказал, что провел несколько часов на жаре накануне без головного убора и воды, назвав это "не хорошей идеей". Он также поблагодарил израильтян за переживания о его здоровье.В связи с госпитализацией премьер-министра было принято решение о переносе еженедельного совещания кабмина Израиля с воскресенья на понедельник.
https://ria.ru/20230602/padenie-1875882142.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d69ac0f9065d98e5b33f9efac2731441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху покинул больницу в пригороде Тель-Авива, сообщили СМИ

СМИ: премьер Израиля Нетаньяху покинул больницу Шиба в пригороде Тель-Авива

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул больницу Шиба, в которую прибыл накануне, почувствовав недомогание, сообщает израильское издание Arutz Sheva.
Премьер-министр прошел серию комплексных тестов, в том числе электронное обследование сердца, результаты всех обследований в норме, пишет издание со ссылкой на персонал больницы. Врачи подтвердили диагноз обезвоживание.
Ранее израильский портал Ynet сообщил, что в ходе обследований Нетаньяху был установлен прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.
Израильский лидер прибыл в больницу Шиба в восточном пригороде Тель-Авива вместе с женой и сыном в субботу из своего дома в северном городе Кесария. Позднее в видеообращении к нации Нетаньяху рассказал, что провел несколько часов на жаре накануне без головного убора и воды, назвав это "не хорошей идеей". Он также поблагодарил израильтян за переживания о его здоровье.
В связи с госпитализацией премьер-министра было принято решение о переносе еженедельного совещания кабмина Израиля с воскресенья на понедельник.
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после очередного падения
2 июня, 22:06
 
В миреТель-АвивИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала