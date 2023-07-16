https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884438865.html
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации - РИА Новости, 16.07.2023
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:35
2023-07-16T10:35
2023-07-16T10:35
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы в воскресенье, сообщила канцелярия премьера. "Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан", - говорится в сообщении. В субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии. Позднее было опубликовано видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором израильский премьер рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет на севере страны, где он долгое время провел на солнце без головного убора и без достаточного количества воды. В субботу вечером стало известно, что еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесено на понедельник, а сам премьер остался на ночь в больнице под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Офис премьера Израиля: показатели Нетаньяху в норме, его скоро могут выписать из больницы
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы в воскресенье, сообщила канцелярия премьера.
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"Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан", - говорится в сообщении.
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В субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива
. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии.
Позднее было опубликовано видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором израильский премьер рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет на севере страны, где он долгое время провел на солнце без головного убора и без достаточного количества воды.
В субботу вечером стало известно, что еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесено на понедельник, а сам премьер остался на ночь в больнице под наблюдением врачей.
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