Рейтинг@Mail.ru
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884438865.html
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации - РИА Новости, 16.07.2023
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:35
2023-07-16T10:35
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы в воскресенье, сообщила канцелярия премьера. "Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан", - говорится в сообщении. В субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии. Позднее было опубликовано видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором израильский премьер рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет на севере страны, где он долгое время провел на солнце без головного убора и без достаточного количества воды. В субботу вечером стало известно, что еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесено на понедельник, а сам премьер остался на ночь в больнице под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html
https://ria.ru/20220815/solntse-1809800054.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d69ac0f9065d98e5b33f9efac2731441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации

Офис премьера Израиля: показатели Нетаньяху в норме, его скоро могут выписать из больницы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы в воскресенье, сообщила канцелярия премьера.
«
"Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан", - говорится в сообщении.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Это рекорд. Человечеству вынесли смертный приговор
6 июля, 05:49
В субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии.
Позднее было опубликовано видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором израильский премьер рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет на севере страны, где он долгое время провел на солнце без головного убора и без достаточного количества воды.
В субботу вечером стало известно, что еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесено на понедельник, а сам премьер остался на ночь в больнице под наблюдением врачей.
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
От тошноты до проблем с сердцем: чем опасен солнечный удар
15 августа 2022, 18:17
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала