https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884438865.html

Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации

Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации - РИА Новости, 16.07.2023

Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации

Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:35

2023-07-16T10:35

2023-07-16T10:35

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Медицинские показатели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после дополнительных тестов находятся в пределах нормы, он чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы в воскресенье, сообщила канцелярия премьера. "Сегодня утром премьер Нетаньяху продолжил проходить обследование в медицинском центре Шеба. Показатели в норме, его состояние очень хорошее, ожидается, что сегодня он будет выписан", - говорится в сообщении. В субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии. Позднее было опубликовано видеообращение Нетаньяху из больницы, в котором израильский премьер рассказал о недавней поездке на озеро Кинерет на севере страны, где он долгое время провел на солнце без головного убора и без достаточного количества воды. В субботу вечером стало известно, что еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесено на понедельник, а сам премьер остался на ночь в больнице под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html

https://ria.ru/20220815/solntse-1809800054.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху