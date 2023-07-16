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Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.07.2023
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Религия
 
00:18 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html
Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры
Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.07.2023
Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры
Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) – это недоразумение, люди понимают, что он недостоин того, чтобы сидеть в СИЗО, заявил глава... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:18
2023-07-16T00:18
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
киев
африка
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
оон
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) – это недоразумение, люди понимают, что он недостоин того, чтобы сидеть в СИЗО, заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. "Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с печалью, сожалением. Я знаю, что вы - хороший монах, архиерей, наместник святой Киево-Печерской лавры, и что тут просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди понимают это, что вы недостойны того, чтобы вас держать в СИЗО. Я желаю вам, чтобы Господь дал вам силы. Это закончится, вы будете на свободе и мы будем молиться и прославлять Бога. Божией вам помощи. Пусть Господь бережет вас", - сказал митрополит Онуфрий. Его обращение опубликовал в субботу в своем телегам-канале патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что митрополита Павла взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви. СБУ ранее заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html
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франциск (хорхе марио бергольо), украина, киев, африка, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Киев, Африка, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры

Глава УПЦ Онуфрий: арест наместника Киево-Печерской лавры Павла является недоразумением

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) – это недоразумение, люди понимают, что он недостоин того, чтобы сидеть в СИЗО, заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника
Вчера, 00:04
"Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с печалью, сожалением. Я знаю, что вы - хороший монах, архиерей, наместник святой Киево-Печерской лавры, и что тут просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди понимают это, что вы недостойны того, чтобы вас держать в СИЗО. Я желаю вам, чтобы Господь дал вам силы. Это закончится, вы будете на свободе и мы будем молиться и прославлять Бога. Божией вам помощи. Пусть Господь бережет вас", - сказал митрополит Онуфрий. Его обращение опубликовал в субботу в своем телегам-канале патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что митрополита Павла взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви.
СБУ ранее заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Митрополит УПЦ прокомментировал решение горсовета Запорожья
Вчера, 22:07
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаКиевАфрикаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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