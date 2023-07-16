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Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры

Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.07.2023

Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры

Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) – это недоразумение, люди понимают, что он недостоин того, чтобы сидеть в СИЗО, заявил глава... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T00:18

2023-07-16T00:18

2023-07-16T00:18

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) – это недоразумение, люди понимают, что он недостоин того, чтобы сидеть в СИЗО, заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. "Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с печалью, сожалением. Я знаю, что вы - хороший монах, архиерей, наместник святой Киево-Печерской лавры, и что тут просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди понимают это, что вы недостойны того, чтобы вас держать в СИЗО. Я желаю вам, чтобы Господь дал вам силы. Это закончится, вы будете на свободе и мы будем молиться и прославлять Бога. Божией вам помощи. Пусть Господь бережет вас", - сказал митрополит Онуфрий. Его обращение опубликовал в субботу в своем телегам-канале патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что митрополита Павла взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви. СБУ ранее заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html

https://ria.ru/20230715/upts-1884409081.html

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