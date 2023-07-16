https://ria.ru/20230716/nakhodka-1884420933.html

"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке

"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке - РИА Новости, 16.07.2023

"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке

В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском Колорадо обнаружили мумифицированные тела троих туристов без следов насилия, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T02:16

2023-07-16T02:16

2023-07-16T09:58

в мире

колорадо

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151433/62/1514336262_0:0:1688:950_1920x0_80_0_0_274dee252033c0aec9dbcddc2c9fafc2.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском Колорадо обнаружили мумифицированные тела троих туристов без следов насилия, сообщает телеканал CBS.Первым о находке сообщил путешественник, который обнаружил одно из тел в лагере, находящемся в отдаленной лесистой местности, прибывшие на место представители властей нашли останки еще двух человек.По словам окружного шерифа Ганнисона Мерди, два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, еще одно находилось снаружи. На месте происшествия также были обнаружены личные вещи и навес, установленный над кострищем."Это ни в коем случае не является типичным явлением где бы то ни было", — указал Мерди. Его заместитель Джош Эш рассказал CBS, что следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении, какое-либо оружие или признаки насилия также отсутствовали.Местные правоохранители изучают сообщения о пропавших без вести в этой местности, что могло бы пролить свет на ситуацию, однако результатов на данный момент нет. По словам шерифа, судя по сильной мумификации, тела умерших, вероятно, находились в кемпинге с прошлой зимы или даже осени."Они замерзли насмерть зимой или умерли в результате сочетания голода и обморожения, вот на что это действительно похоже", — заявил Мерди, отметив, что точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html

https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html

колорадо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колорадо, сша