Рейтинг@Mail.ru
"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 16.07.2023 (обновлено: 09:58 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/nakhodka-1884420933.html
"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке
"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке - РИА Новости, 16.07.2023
"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке
В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском Колорадо обнаружили мумифицированные тела троих туристов без следов насилия, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T02:16
2023-07-16T09:58
в мире
колорадо
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151433/62/1514336262_0:0:1688:950_1920x0_80_0_0_274dee252033c0aec9dbcddc2c9fafc2.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском Колорадо обнаружили мумифицированные тела троих туристов без следов насилия, сообщает телеканал CBS.Первым о находке сообщил путешественник, который обнаружил одно из тел в лагере, находящемся в отдаленной лесистой местности, прибывшие на место представители властей нашли останки еще двух человек.По словам окружного шерифа Ганнисона Мерди, два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, еще одно находилось снаружи. На месте происшествия также были обнаружены личные вещи и навес, установленный над кострищем."Это ни в коем случае не является типичным явлением где бы то ни было", — указал Мерди. Его заместитель Джош Эш рассказал CBS, что следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении, какое-либо оружие или признаки насилия также отсутствовали.Местные правоохранители изучают сообщения о пропавших без вести в этой местности, что могло бы пролить свет на ситуацию, однако результатов на данный момент нет. По словам шерифа, судя по сильной мумификации, тела умерших, вероятно, находились в кемпинге с прошлой зимы или даже осени."Они замерзли насмерть зимой или умерли в результате сочетания голода и обморожения, вот на что это действительно похоже", — заявил Мерди, отметив, что точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html
https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151433/62/1514336262_0:0:1268:950_1920x0_80_0_0_d3db900bd4c29364a4bcb256f161b0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, сша
В мире, Колорадо, США
"Лежат с осени": турпоход в горы привел к страшной находке

CBS: в кемпинге в горах американского Колорадо нашли мумифицированные тела трех туристов

CC BY-SA 2.0 / Oleg Brovko / Уходя в горы...Горный поход
Горный поход - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Oleg Brovko / Уходя в горы...
Горный поход. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском Колорадо обнаружили мумифицированные тела троих туристов без следов насилия, сообщает телеканал CBS.
Первым о находке сообщил путешественник, который обнаружил одно из тел в лагере, находящемся в отдаленной лесистой местности, прибывшие на место представители властей нашли останки еще двух человек.
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
С Эльбруса эвакуировали просившую о помощи тургруппу
12 июля, 00:50
По словам окружного шерифа Ганнисона Мерди, два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, еще одно находилось снаружи. На месте происшествия также были обнаружены личные вещи и навес, установленный над кострищем.
"Это ни в коем случае не является типичным явлением где бы то ни было", — указал Мерди. Его заместитель Джош Эш рассказал CBS, что следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении, какое-либо оружие или признаки насилия также отсутствовали.
Местные правоохранители изучают сообщения о пропавших без вести в этой местности, что могло бы пролить свет на ситуацию, однако результатов на данный момент нет. По словам шерифа, судя по сильной мумификации, тела умерших, вероятно, находились в кемпинге с прошлой зимы или даже осени.
"Они замерзли насмерть зимой или умерли в результате сочетания голода и обморожения, вот на что это действительно похоже", — заявил Мерди, отметив, что точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии
11 июля, 11:18
 
В миреКолорадоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала