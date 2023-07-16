https://ria.ru/20230716/naemnik-1884485710.html

СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину

СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину

Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину для продолжения помощи... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:50

2023-07-16T18:50

2023-07-16T18:56

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину для продолжения помощи Киеву, но уже не планирует приближаться к российским позициям, сообщает телеканал ABC News. "Он (Дрюке - ред.) вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Дрюке "занимается оказанием гуманитарной помощи", однако "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям". "Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", - приводит телеканал слова самого наемника. Как добавил Дрюке, он полагает, что "если попадется снова, то исчезнет". В июне 2022 года газета Telegraph сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались Александр Дрюке, служивший в Ираке, и Энди Хьюн. По данным ABC News, оба провели в плену 105 дней и позднее были освобождены в ходе обмена военнопленными при содействии Саудовской Аравии и Турции.

https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

харьков

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в мире, харьков, киев, украина