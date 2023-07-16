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СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 16.07.2023 (обновлено: 18:56 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/naemnik-1884485710.html
СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину
СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину
Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину для продолжения помощи... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:50
2023-07-16T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину для продолжения помощи Киеву, но уже не планирует приближаться к российским позициям, сообщает телеканал ABC News. "Он (Дрюке - ред.) вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Дрюке "занимается оказанием гуманитарной помощи", однако "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям". "Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", - приводит телеканал слова самого наемника. Как добавил Дрюке, он полагает, что "если попадется снова, то исчезнет". В июне 2022 года газета Telegraph сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались Александр Дрюке, служивший в Ираке, и Энди Хьюн. По данным ABC News, оба провели в плену 105 дней и позднее были освобождены в ходе обмена военнопленными при содействии Саудовской Аравии и Турции.
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в мире, харьков, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Украина
СМИ: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину

ABC News: освобожденный из российского плена наемник из США вернулся на Украину

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными и позднее освобожденный, заявил, что вернулся на Украину для продолжения помощи Киеву, но уже не планирует приближаться к российским позициям, сообщает телеканал ABC News.
"Он (Дрюке - ред.) вернулся на Украину для помощи в военных усилиях", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Дрюке "занимается оказанием гуманитарной помощи", однако "не хочет приближаться слишком близко к российским линиям".
"Я взятый на заметку человек и думаю, что уже получил свой единственный второй шанс", - приводит телеканал слова самого наемника. Как добавил Дрюке, он полагает, что "если попадется снова, то исчезнет".
В июне 2022 года газета Telegraph сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались Александр Дрюке, служивший в Ираке, и Энди Хьюн. По данным ABC News, оба провели в плену 105 дней и позднее были освобождены в ходе обмена военнопленными при содействии Саудовской Аравии и Турции.
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