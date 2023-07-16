https://ria.ru/20230716/muzhchiny-1884399273.html

Мужчины не нужны. По крайней мере, на Западе

Мужчины не нужны. По крайней мере, на Западе - РИА Новости, 16.07.2023

Мужчины не нужны. По крайней мере, на Западе

По случайности два издания в США, от демократов и республиканцев, в один день опубликовали размышления о том, что с мужчинами Америки все плохо. Хотя какая там... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

2023-07-16T08:00

дональд трамп

сша

канада

такер карлсон

в мире

аналитика

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По случайности два издания в США, от демократов и республиканцев, в один день опубликовали размышления о том, что с мужчинами Америки все плохо. Хотя какая там случайность — просто подтянулась статистика, вот ее и комментируют. Например, данные о том, что никогда в истории страны у мужчин не было так мало друзей, особенно в сравнении с женщинами, у которых по этой части все нормально. Или о том, что 63% опрошенных мужчин, попадающих в категорию "молодежи", не женаты и не собираются.Есть два варианта нашего, российского подхода к таким новостям. Один, неправильный, это начать радостно рассуждать о том, что к нам в противники напрашивается цивилизация, где мужчина — воин, защитник и т. д. — морально уничтожен. Именно цивилизация, потому что в странах типа Канады или Австралии картина такая же, да и в Европе много похожего. И второй подход — это начать разбираться с тем, какие идеи ввергли в социальную катастрофу десятки, если не сотни миллионов людей. Борьба с идеями — это долго и трудно, они не признают границ, и для начала надо с ними долго и подробно разбираться.Причем разбираться можно по-разному. Вот дама из The Washington Post, публикующая громадную, журнального размера статью, с цитатами из десятка книг, вплоть до XIX века. Из этого фолианта мы узнаем много полезного. Например, что в США и прочих упомянутых странах просто такая модель экономики: спрос на физический труд упал, и поэтому самое большое уменьшение занятости пришлось на категорию "мужчины от 24 до 35". Упал спрос и на мужчин с дипломом — таких сейчас 74 на 100 у женщин. Соответственно, рухнул спрос на мужчин у освободившихся женщин, они и так обходятся.А тут еще набежали феминистки и "герои нашего времени" — известные персонажи из ЛГБТ с плюсом, и мужчины еще больше растерялись. В итоге именно на них приходится три из четырех "смертей от отчаяния", куда входят самоубийства и передозировки.Чего в этой статье почти нет: разговора о печальном опыте феминистского движения MeToo. Оно как-то сошло со сцены, но ведь никто из его рядов не был наказан за то, что подвергли террору практически все мужское население стран Запада — с общей идеей изменить модели поведения такового. А раз так, то все знают, что нечто подобное может повториться.Зато в статье очень много букв о том, что во всем виноваты республиканцы с их жалкими попытками сохранить в стране нормальность мужского поведения: они все лезут к нам со своими мускулистыми и грубыми персонажами. Досталось и Дональду Трампу, и Такеру Карлсону, и вообще всем, кто пытается отстоять в общественном сознании образ того, что такое мужчина и каким он должен быть.И тут самое ценное. Наша поборница феминизма делает вывод: да, есть проблема. Прежние стереотипы мы ломали, новых нет. Не существует нового и правильного представления о том, как выглядеть и как вести себя мужчине в новом, либеральном мире. Надо бы заняться созданием такого представления, но это долго, вопрос смены поколений.А что бывает, если не тратить тысячи букв на охват всей картины, а постараться увидеть ситуацию через какую-то частность? Это очень эффектный подход. Здесь вступает в разговор обозреватель с правого фланга, с ресурса The Epoch Times, пытающегося стать на том фланге ключевым. И разбирает одно из последствий превращения мужчин в затравленные создания. Последствие это называется дисморфией, то есть ненавистью к собственной внешности. Эти несчастные не хотят лишний раз общаться с противоположным полом, у которого и так к мужчинам одно презрение, и укрепляют свои моральные силы, внешность эту улучшая — вплоть до щетино-бороденки и татуировок.Понятно, что тут речь идет скорее о том, что происходит на республиканском фланге, поскольку у демократов мужчина вообще непонятно, на что должен быть похож.И тут автор — а он медик — говорит о главном. О, по сути, имитации результатов активной физической деятельности. О наращивании мышц с помощью всяческой химии, например (а ее много, и разной). Или — представьте, в США модно увеличивать рост. А для этого надо разрезать кости ног, вставить всякие металлические приспособления и ждать, пока все заживет.Так вот, все это — деньги, и большие. Борьба идей, конечно, интересная штука, но как-то получается, что бешеные идеи насчет трансгендеров подкрепляются массовыми и не менее жуткими операциями по смене пола (а это деньги), а на другом фланге увеличивают рост. И тоже не задешево.Самое же невинное, что затравленный мужчина может с собой сделать, это начать слушать всяких специалистов по вопросу о том, что потреблять внутрь, а что не надо. На днях уже в российском интернете мелькнул заголовок: зачем нашей стране полмиллиона якобы специалистов по питанию, нутрициологов. Которые нам говорят, что вредно вообще все. А правда, зачем? Но деньги ведь.

https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html

https://ria.ru/20230702/ideologiya-1881675178.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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дональд трамп, сша, канада, такер карлсон, в мире, аналитика