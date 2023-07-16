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Экипаж САУ "Мста-С" уничтожил украинскую пехоту на передовых позициях в ЛНР

Экипаж САУ "Мста-С" уничтожил украинскую пехоту на передовых позициях в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2023

Экипаж САУ "Мста-С" уничтожил украинскую пехоту на передовых позициях в ЛНР

Экипаж самоходной установки 2С19 "Мста-С" Западной группировки войск в зоне спецоперации уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:04

2023-07-16T04:04

2023-07-16T04:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипаж самоходной установки 2С19 "Мста-С" Западной группировки войск в зоне спецоперации уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника, производившую инженерные работы на передовых позициях в ЛНР, рассказал РИА Новости российский военнослужащий. "Наблюдательные посты, находящиеся на переднем крае, используя технические средства разведки и БПЛА, на удалении до трех километров обнаружили наблюдательный пункт и строящиеся инженерные позиции противника общей численностью до десяти человек", - сказал разведчик.После получения координат дежурный экипаж произвел огневое поражение: одним пристрелочным, а далее с корректировкой двумя снарядами цель была уничтожена, общий расход по цели составил три осколочно-фугасных снаряда калибра 152 миллиметра. Ранее в Минобороны России сообщили, что на купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе Новомлынска, Масютовки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки (ЛНР).

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362668.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, россия