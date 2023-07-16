https://ria.ru/20230716/most-1884500130.html
У Крымского моста собралась пробка из 910 машин
У Крымского моста собралась пробка из 910 машин - РИА Новости, 16.07.2023
У Крымского моста собралась пробка из 910 машин
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани вечером в воскресенье составляет 910 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:40
2023-07-16T21:40
2023-07-16T21:41
авто
тамань (станица)
краснодарский край
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани вечером в воскресенье составляет 910 машин, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Как отмечается, по состоянию на 21.00 "в очереди со стороны Тамани находится 910 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений нет. Утром в воскресенье на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось около 1 тысячи транспортных средств, днем пробка разрослась до 1,4 тысяч машин. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
тамань (станица)
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керчь
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авто, тамань (станица), краснодарский край, керчь, общество
Авто, Тамань (станица), Краснодарский край, Керчь, Общество
У Крымского моста собралась пробка из 910 машин
У Крымского моста со стороны Тамани собралась пробка из 910 машин