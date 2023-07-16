https://ria.ru/20230716/moskva-1884464800.html

На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика

На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика - РИА Новости, 16.07.2023

На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика

На северо-востоке Москвы прохожие нашли на улице годовалого ребенка, его доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:12

2023-07-16T15:12

2023-07-16T18:39

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москвы прохожие нашли на улице годовалого ребенка, его доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребенка, <...> мальчик госпитализирован", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало фотографию, на которой видно, что ребенок одет в один подгузник.Уточняется, что сейчас устанавливают личности родителей и самого мальчика. Расследование находится под контролем прокуратуры.

https://ria.ru/20230714/adygeya-1884202584.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва