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На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика
На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика - РИА Новости, 16.07.2023
На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика
На северо-востоке Москвы прохожие нашли на улице годовалого ребенка, его доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:12
2023-07-16T15:12
2023-07-16T18:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москвы прохожие нашли на улице годовалого ребенка, его доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребенка, <...> мальчик госпитализирован", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало фотографию, на которой видно, что ребенок одет в один подгузник.Уточняется, что сейчас устанавливают личности родителей и самого мальчика. Расследование находится под контролем прокуратуры.
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происшествия, москва
На улице на северо-востоке Москвы нашли годовалого мальчика
Прокуратура начала проверку после обнаружения годовалого ребенка на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
На северо-востоке Москвы прохожие нашли на улице годовалого ребенка, его доставили в больницу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"Около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие нашли годовалого ребенка, <...> мальчик госпитализирован", — говорится в заявлении.
Ведомство также опубликовало фотографию, на которой видно, что ребенок одет в один подгузник.
Уточняется, что сейчас устанавливают личности родителей и самого мальчика. Расследование находится под контролем прокуратуры.
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