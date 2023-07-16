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"Попадаем в ловушки для идиотов". ВСУ шокировала новая тактика России - РИА Новости, 16.07.2023
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16:41 16.07.2023 (обновлено: 23:58 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/miny-1884472861.html
"Попадаем в ловушки для идиотов". ВСУ шокировала новая тактика России
"Попадаем в ловушки для идиотов". ВСУ шокировала новая тактика России - РИА Новости, 16.07.2023
"Попадаем в ловушки для идиотов". ВСУ шокировала новая тактика России
Главной проблемой ВСУ при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:41
2023-07-16T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главной проблемой ВСУ при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times. "Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная русскими. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что ВСУ увязли", — говорится в материале.Майор украинской армии Максим Присяжнюк рассказал журналисту о российской тактике, которую назвал "уловкой для идиотов". По его словам, как только солдат находит мину и направляется, чтобы ее обезвредить, то неизбежно наступает на ловушку — еще одно устройство, закопанное перед ним. "Я не мог даже предстать что-то подобное. Думал, что мины будут выстроены в линию. Но целые поля усеяны ими, они повсюду", — поделился украинский военный на условиях анонимности.Сам обозреватель обратил внимание, что контрнаступление ВСУ с самого начала идет очень тяжело. Кроме того, как только военные выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО, то становятся уязвимыми перед российской авиацией, добавил он.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Попадаем в ловушки для идиотов". ВСУ шокировала новая тактика России

NYT: подготовленные Россией минные поля стали главным препятствием при наступлении ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главной проблемой ВСУ при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.
"Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная русскими. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что ВСУ увязли", — говорится в материале.
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Майор украинской армии Максим Присяжнюк рассказал журналисту о российской тактике, которую назвал "уловкой для идиотов". По его словам, как только солдат находит мину и направляется, чтобы ее обезвредить, то неизбежно наступает на ловушку — еще одно устройство, закопанное перед ним.
"Я не мог даже предстать что-то подобное. Думал, что мины будут выстроены в линию. Но целые поля усеяны ими, они повсюду", — поделился украинский военный на условиях анонимности.
Сам обозреватель обратил внимание, что контрнаступление ВСУ с самого начала идет очень тяжело. Кроме того, как только военные выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО, то становятся уязвимыми перед российской авиацией, добавил он.
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