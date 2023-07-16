https://ria.ru/20230716/lugansk-1884438466.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2023
В Луганске прогремели взрывы
На окраине Луганска были слышны громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:29
2023-07-16T10:29
2023-07-16T11:47
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. На окраине Луганска были слышны громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Серия взрывов прогремела около 10:05 в районе Южных кварталов. Очевидцы выкладывают в интернете фото, на которых видны столбы черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города.По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские войска могли применить кассетные боеприпасы."На юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", — сказал он РИА Новости.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетных боеприпасов, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов.
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луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия
В Луганске прогремели взрывы
В районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов
ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. На окраине Луганска были слышны громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Серия взрывов прогремела около 10:05 в районе Южных кварталов. Очевидцы выкладывают в интернете фото, на которых видны столбы черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города.
По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские войска могли применить кассетные боеприпасы.
"На юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", — сказал он РИА Новости.
Седьмого июля президент США Джо Байден
заявил о решении выделить киевскому режиму кассетных боеприпасов, а неделю спустя в Пентагоне
сообщили, что Украина
уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. В Москве
подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов.
Три взрыва прогремели под Мелитополем