https://ria.ru/20230716/lugansk-1884438466.html

В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2023

В Луганске прогремели взрывы

На окраине Луганска были слышны громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:29

2023-07-16T10:29

2023-07-16T11:47

специальная военная операция на украине

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. На окраине Луганска были слышны громкие взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Серия взрывов прогремела около 10:05 в районе Южных кварталов. Очевидцы выкладывают в интернете фото, на которых видны столбы черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города.По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские войска могли применить кассетные боеприпасы."На юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что на данный момент это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью", — сказал он РИА Новости.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетных боеприпасов, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран. В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов.

https://ria.ru/20230709/vzryv-1883056061.html

луганск

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луганск, происшествия