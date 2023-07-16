https://ria.ru/20230716/lnr-1884458551.html

В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов

В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов - РИА Новости, 16.07.2023

В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов

За сутки саперы выявили в Луганской Народной Республике более полусотни взрывоопасных предметов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:53

2023-07-16T13:53

2023-07-16T16:55

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

славяносербский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. За сутки саперы выявили в Луганской Народной Республике более полусотни взрывоопасных предметов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. "Обнаружено и обезврежено 56 взрывоопасных предметов", — говорится в публикации.Накануне сотрудники сводного отряда МЧС по ЛНР спасли в Славяносербском районе мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве. В начале июля в МЧС рассказали, что сводная группа пиротехников из центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда по Севастополю обезвредила на территории ЛНР и ДНР более четырех тысяч взрывоопасных предметов. Особенно тщательно они обследовали жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, линии электропередачи, водоводы, мосты, путепроводы и железнодорожные магистрали.

https://ria.ru/20230715/dokuchaevsk-1884374598.html

луганская народная республика

славяносербский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, славяносербский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность