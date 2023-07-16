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В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов
В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов - РИА Новости, 16.07.2023
В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов
За сутки саперы выявили в Луганской Народной Республике более полусотни взрывоопасных предметов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:53
2023-07-16T13:53
2023-07-16T16:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
славяносербский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. За сутки саперы выявили в Луганской Народной Республике более полусотни взрывоопасных предметов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. "Обнаружено и обезврежено 56 взрывоопасных предметов", — говорится в публикации.Накануне сотрудники сводного отряда МЧС по ЛНР спасли в Славяносербском районе мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве. В начале июля в МЧС рассказали, что сводная группа пиротехников из центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда по Севастополю обезвредила на территории ЛНР и ДНР более четырех тысяч взрывоопасных предметов. Особенно тщательно они обследовали жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, линии электропередачи, водоводы, мосты, путепроводы и железнодорожные магистрали.
https://ria.ru/20230715/dokuchaevsk-1884374598.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, славяносербский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Славяносербский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В ЛНР обнаружили более полусотни взрывоопасных предметов
МЧС: 56 взрывоопасных предметов обнаружили и обезвредили в ЛНР за сутки