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Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор - РИА Новости, 16.07.2023
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Новое оружие России
 
20:39 16.07.2023 (обновлено: 23:01 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/lantset-1884494859.html
Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор
Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор - РИА Новости, 16.07.2023
Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор
Новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:39
2023-07-16T23:01
безопасность
технологии
новое оружие россии
беспилотник "ланцет"
россия
ростех
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы "Вести недели" телеканала "Россия 1"."Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться", — пояснил он.По словам специалиста, новое поколение "Ланцетов" будет действовать по команде оператора, который определит район действия, но при этом цель беспилотник будет полностью выбирать сам."И в этом районе, он говорит: "Только броня". Соответственно, ни пикапы, ни люди — никто не страдает. То есть он ищет конкретно "броню" или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано", — уточнил Захаров.Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил конструктор.Он также обратил внимание, что, оказавшись в руках противника, это оружие не принесет ему никакой пользы благодаря "количеству степеней предохранения и допуска".Сейчас разработчик "Ланцетов" обсуждает возможность организации их производства в других странах. В России же выпуск этих беспилотников осуществляется в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, добавил Захаров."Ланцет" разработан российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Типовыми целями для таких беспилотников выступают гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты и скопления живой силы.
https://ria.ru/20230716/bespilotnik-1884494982.html
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883175951.html
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
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безопасность, технологии, беспилотник "ланцет", россия, ростех
Безопасность, Технологии, Новое оружие России, Беспилотник "Ланцет", Россия, Ростех
Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор

Конструктор ZALA Захаров заявил о почти полной неуязвимости нового поколения "Ланцетов"

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе "ZALA Ланцет-3"
БПЛА-камикадзе ZALA Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе "ZALA Ланцет-3". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы "Вести недели" телеканала "Россия 1".
"Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться", — пояснил он.
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По словам специалиста, новое поколение "Ланцетов" будет действовать по команде оператора, который определит район действия, но при этом цель беспилотник будет полностью выбирать сам.
"И в этом районе, он говорит: "Только броня". Соответственно, ни пикапы, ни люди — никто не страдает. То есть он ищет конкретно "броню" или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано", — уточнил Захаров.
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Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил конструктор.
Он также обратил внимание, что, оказавшись в руках противника, это оружие не принесет ему никакой пользы благодаря "количеству степеней предохранения и допуска".
Сейчас разработчик "Ланцетов" обсуждает возможность организации их производства в других странах. В России же выпуск этих беспилотников осуществляется в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, добавил Захаров.
"Ланцет" разработан российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Типовыми целями для таких беспилотников выступают гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты и скопления живой силы.
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