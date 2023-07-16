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Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/lantset-1884447691.html
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 16.07.2023
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном
Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:02
2023-07-16T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
беспилотник "ланцет"
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в течение дня были уничтожены три 155-миллиметровые гаубицы М-777 американского производства", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по командно-наблюдательному пункту 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция связи StarLink и 25 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html
херсон
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Ольга Фомченкова
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безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ, Беспилотник "Ланцет"
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном

Российские военные уничтожили "Ланцетами" три американских гаубицы М777 под Херсоном

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в течение дня были уничтожены три 155-миллиметровые гаубицы М-777 американского производства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "в районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по командно-наблюдательному пункту 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция связи StarLink и 25 военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Уничтожает все". В США предупредили ВСУ о неостановимом российском оружии
13 июля, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонВооруженные силы РФБеспилотник "Ланцет"
 
 
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