https://ria.ru/20230716/lantset-1884447691.html
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 16.07.2023
Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном
Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:02
2023-07-16T12:02
2023-07-16T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
беспилотник "ланцет"
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в течение дня были уничтожены три 155-миллиметровые гаубицы М-777 американского производства", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по командно-наблюдательному пункту 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция связи StarLink и 25 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, беспилотник "ланцет"
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Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном
Российские военные уничтожили "Ланцетами" три американских гаубицы М777 под Херсоном