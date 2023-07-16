https://ria.ru/20230716/lantset-1884447691.html

Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном

Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном - РИА Новости, 16.07.2023

Источник: ВС России уничтожили "Ланцетами" три гаубицы М777 под Херсоном

Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:02

2023-07-16T12:02

2023-07-16T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

вооруженные силы рф

беспилотник "ланцет"

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Российские военные уничтожили в субботу под Херсоном с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" три 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в течение дня были уничтожены три 155-миллиметровые гаубицы М-777 американского производства", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по командно-наблюдательному пункту 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция связи StarLink и 25 военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1884021117.html

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, беспилотник "ланцет"