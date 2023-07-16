https://ria.ru/20230716/kozyr-1884426087.html

Раскрыт фатальный для Запада козырь в рукаве Путина

Раскрыт фатальный для Запада козырь в рукаве Путина - РИА Новости, 16.07.2023

Раскрыт фатальный для Запада козырь в рукаве Путина

Козырем в рукаве президента России Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года, которая может вызвать серьезную рецессию на Западе, такое мнение выразил... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T06:12

2023-07-16T06:12

2023-07-16T09:29

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владимир путин

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Козырем в рукаве президента России Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года, которая может вызвать серьезную рецессию на Западе, такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года. Прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. В следующем году погода может быть не такой благоприятной. Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа", — пишет эксперт.Аналитик отмечает, что антироссийские санкции привели к обратному эффекту и нанесли больше вреда экономике самих США. По мнению Рикардса, сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе.В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230716/strakh-1884425403.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884419565.html

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в мире, россия, европа, сша, владимир путин, евросоюз