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Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 16.07.2023 (обновлено: 22:41 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/konflikt-1884490089.html
Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания
Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания - РИА Новости, 16.07.2023
Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства, заявил в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:31
2023-07-16T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства, заявил в интервью, что намерен сказать Владимиру Зеленскому "хватит". "Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что у него были "очень хорошие отношения" как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт. Экс-президент США добавил, что он также предупредил бы Путина о готовности Штатов предоставить Украине еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
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в мире, киев, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп рассказал, как остановит конфликт на Украине в случае переизбрания

Трамп заявил о намерении добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, говоря о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства, заявил в интервью, что намерен сказать Владимиру Зеленскому "хватит".
"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что у него были "очень хорошие отношения" как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт.
Экс-президент США добавил, что он также предупредил бы Путина о готовности Штатов предоставить Украине еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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