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Запад начал уставать от конфликта на Украине, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/konflikt-1884489545.html
Запад начал уставать от конфликта на Украине, считает военный эксперт
Запад начал уставать от конфликта на Украине, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.07.2023
Запад начал уставать от конфликта на Украине, считает военный эксперт
Запад начинает уставать от военного конфликта на Украине, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:27
2023-07-16T19:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Запад начинает уставать от военного конфликта на Украине, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью. Как рассказал Белл в эфире телеканала Sky News, поставлять оружие на Украину Западу "становится все сложнее", также растут риски и расходы. "Усталость от войны постепенно наступает, и мы видим, как некоторые истины, некоторые подводные камни всплывают сейчас на поверхность", - заявил Белл. Эксперт признал, что украинское контрнаступление продвигается малоуспешно, и отметил, что гарантии Украине со стороны НАТО о вступлении в альянс могут "подтолкнуть" российскую сторону к продолжению спецоперации. "Если Украина сможет совершить какой-то прорыв в ближайшие несколько недель, это может полностью изменить ситуацию, но пока вопрос о НАТО не рассматривается", - заявил Белл. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, великобритания, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Великобритания, Владимир Зеленский, В мире
Запад начал уставать от конфликта на Украине, считает военный эксперт

Вице-маршал ВВС Великобритании Белл: Запад начал уставать от конфликта на Украине

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Запад начинает уставать от военного конфликта на Украине, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью.
Как рассказал Белл в эфире телеканала Sky News, поставлять оружие на Украину Западу "становится все сложнее", также растут риски и расходы.
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"Усталость от войны постепенно наступает, и мы видим, как некоторые истины, некоторые подводные камни всплывают сейчас на поверхность", - заявил Белл.
Эксперт признал, что украинское контрнаступление продвигается малоуспешно, и отметил, что гарантии Украине со стороны НАТО о вступлении в альянс могут "подтолкнуть" российскую сторону к продолжению спецоперации.
"Если Украина сможет совершить какой-то прорыв в ближайшие несколько недель, это может полностью изменить ситуацию, но пока вопрос о НАТО не рассматривается", - заявил Белл.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВеликобританияВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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