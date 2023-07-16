https://ria.ru/20230716/kofe-1884465636.html

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России - РИА Новости, 16.07.2023

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России

Самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов арабики, сварили в Твери, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:48

2023-07-16T15:48

2023-07-16T17:54

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов арабики, сварили в Твери, передает корреспондент РИА Новости. Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы, инициатором выступил бренд Poetti, принадлежащий компании "Милфудс", которая купила бизнес финской Paulig в РФ. Для заваривания такой кружки было использовано почти 100 килограммов натурального кофе из зерен 100% арабики средней степени обжарки, а сам рекорд зафиксирован представителями "Книги рекордов России". "Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордится кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы", - прокомментировал итоги события директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов.

https://ria.ru/20230620/kofe-1879262671.html

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россия, книга рекордов россии, тверь, общество