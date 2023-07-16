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Армия Израиля использует искусственный интеллект для авиаударов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
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14:19 16.07.2023 (обновлено: 14:23 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/izrail-1884460005.html
Армия Израиля использует искусственный интеллект для авиаударов, пишут СМИ
Армия Израиля использует искусственный интеллект для авиаударов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
Армия Израиля использует искусственный интеллект для авиаударов, пишут СМИ
Израильские военные внедряют искусственный интеллект для нахождения целей авиационных ударов и могут использовать его для логистики военных операций, передает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:19
2023-07-16T14:23
в мире
израиль
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Израильские военные внедряют искусственный интеллект для нахождения целей авиационных ударов и могут использовать его для логистики военных операций, передает агентство Bloomberg. "В настоящее время используется рекомендательная система искусственного интеллекта, способная обрабатывать огромные массивы данных для выбора целей для нанесения авиаударов", - пишет агентство со ссылкой на официальных лиц. По информации агентства, последующие авианалеты могут быть организованы при помощи системы искусственного интеллекта Fire Factory, которая используется для "расчета боеприпасов, расстановки приоритетов, назначения авиаударов и составления графика (налетов – ред.)". "Хотя обе системы (ИИ - ред.) находятся под контролем операторов, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы налетов, эта технология до сих пор не регулируется ни на международном, ни на государственном уровне", - отмечает агентство. Согласно его данным, израильские военные давно используют системы ИИ, но в последние годы сфера их применения значительно расширилась. Сейчас эти системы представляют из себя "огромную цифровую архитектуру, предназначенную для интерпретации огромного количества записей с беспилотников и камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, электронных сигналов, онлайн-коммуникаций и других данных для использования в военных целях". Ранее глава израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что Израиль создает аналог "Железного купола" для киберпространства в сотрудничестве с рядом стран. "Железный купол" - система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии она находится с 2011 года.
https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html
https://ria.ru/20230509/aviaudar-1870650175.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Армия Израиля использует искусственный интеллект для авиаударов, пишут СМИ

Bloomberg: армия Израиля использует ИИ для авиаударов и других военных операций

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Израильские военные внедряют искусственный интеллект для нахождения целей авиационных ударов и могут использовать его для логистики военных операций, передает агентство Bloomberg.
«
"В настоящее время используется рекомендательная система искусственного интеллекта, способная обрабатывать огромные массивы данных для выбора целей для нанесения авиаударов", - пишет агентство со ссылкой на официальных лиц.
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По информации агентства, последующие авианалеты могут быть организованы при помощи системы искусственного интеллекта Fire Factory, которая используется для "расчета боеприпасов, расстановки приоритетов, назначения авиаударов и составления графика (налетов – ред.)".
«
"Хотя обе системы (ИИ - ред.) находятся под контролем операторов, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы налетов, эта технология до сих пор не регулируется ни на международном, ни на государственном уровне", - отмечает агентство.
Согласно его данным, израильские военные давно используют системы ИИ, но в последние годы сфера их применения значительно расширилась. Сейчас эти системы представляют из себя "огромную цифровую архитектуру, предназначенную для интерпретации огромного количества записей с беспилотников и камер видеонаблюдения, спутниковых снимков, электронных сигналов, онлайн-коммуникаций и других данных для использования в военных целях".
Ранее глава израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что Израиль создает аналог "Железного купола" для киберпространства в сотрудничестве с рядом стран. "Железный купол" - система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии она находится с 2011 года.
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