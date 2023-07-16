https://ria.ru/20230716/istrebiteli-1884484427.html

США разрешат Европе учить пилотов ВСУ управлению истребителями F-16

США разрешат Европе учить пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 - РИА Новости, 16.07.2023

США разрешат Европе учить пилотов ВСУ управлению истребителями F-16

США дадут разрешение своим европейским союзникам на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставят для этой подготовки необходимые... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:30

2023-07-16T18:30

2023-07-16T18:30

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

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сергей лавров

джейк салливан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США дадут разрешение своим европейским союзникам на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставят для этой подготовки необходимые средства, заявил в интервью в воскресенье советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президент дал зеленый свет, мы позволим, дадим разрешение, поддержим и предоставим необходимые инструменты, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16 так скоро, как европейцы будут готовы", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Салливан добавил, что европейским странам "нужна пара недель, чтобы быть готовыми организовать необходимое тренировочное оборудование". Ранее источники издания Politico сообщали, что европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16. В Пентагоне изданию заявили, что запрос все еще рассматривается. Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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