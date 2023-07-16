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Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии - РИА Новости, 16.07.2023
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08:12 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/indiya-1884429669.html
Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии
Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии - РИА Новости, 16.07.2023
Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии
Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T08:12
2023-07-16T08:12
экономика
индия
россия
китай
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности Индии. Согласно данным министерства, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза - до рекордных 27,1 миллиарда долларов. Это произошло на фоне роста закупок Индией российских товаров в 3,9 раза - до 26,5 миллиарда долларов, что позволило России остаться вторым по значимости импортером товаров в страну. Кроме того, резко увеличился и экспорт индийской продукции в Россию - в 2,6 раза, до 639 миллиона долларов. Крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему является Китай с общим товарооборотом в 41,1 миллиарда долларов, хотя показатель за год снизился на 9,3%. Вторыми остаются США, чей объем торговли с Индией за год уменьшился на 12,5% - до 30,4 миллиарда долларов. Товарооборот Объединенных Арабских Эмиратов и Индии в январе-мае снизился на 11% - до 24,2 миллиарда долларов, в результате чего страна опустилась на четвертую позицию. Саудовская Аравия осталась пятой с товарооборотом в 18,3 миллиарда долларов, который сократился на 9,1% в годовом выражении.
https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html
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экономика, индия, россия, китай, сша
Экономика, Индия, Россия, Китай, США
Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии

Россия впервые заняла третье место среди торговых партнеров Индии после Китая и США

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности Индии.
Согласно данным министерства, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза - до рекордных 27,1 миллиарда долларов.
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Это произошло на фоне роста закупок Индией российских товаров в 3,9 раза - до 26,5 миллиарда долларов, что позволило России остаться вторым по значимости импортером товаров в страну. Кроме того, резко увеличился и экспорт индийской продукции в Россию - в 2,6 раза, до 639 миллиона долларов.
Крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему является Китай с общим товарооборотом в 41,1 миллиарда долларов, хотя показатель за год снизился на 9,3%. Вторыми остаются США, чей объем торговли с Индией за год уменьшился на 12,5% - до 30,4 миллиарда долларов.
Товарооборот Объединенных Арабских Эмиратов и Индии в январе-мае снизился на 11% - до 24,2 миллиарда долларов, в результате чего страна опустилась на четвертую позицию. Саудовская Аравия осталась пятой с товарооборотом в 18,3 миллиарда долларов, который сократился на 9,1% в годовом выражении.
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