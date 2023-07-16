https://ria.ru/20230716/genkonsulstvo-1884420620.html

Лавров подчеркнул значение нового российского генконсульства в Пхукете

Лавров подчеркнул значение нового российского генконсульства в Пхукете - РИА Новости, 16.07.2023

Лавров подчеркнул значение нового российского генконсульства в Пхукете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с россиянами на таиландском острове Пхукет подчеркнул значение нового генерального консульства России,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T02:05

2023-07-16T02:05

2023-07-16T02:05

пхукет (остров)

таиланд

россия

владимир соснов

сергей лавров

в мире

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ПХУКЕТ (Таиланд), 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с россиянами на таиландском острове Пхукет подчеркнул значение нового генерального консульства России, официально открытого в субботу в столице одноименной островной провинции, для оказания помощи соотечественникам. "Дорогие Друзья, очень приятно всегда вас видеть, и ощущать, что наша культура, наши традиции, язык, песни, танцы востребованы во всех уголках мира. Очень радостно, что Таиланд - одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с активом российских соотечественников в Таиланде, которая состоялась после торжественной церемонии открытия нового здания генерального консульства и поднятия над ним российского флага. "Но когда бывают, а они неизбежно возникают, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из того или иного непростого положения, то вот для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными российскими дипломатами", - сказал министр. На встрече главы МИД РФ с россиянами, проживающими в Таиланде, обсуждались вопросы визового режима для россиян в этой стране, вопрос гражданства России для членов смешанных семей, а также вопросы деятельности Союза российских соотечественников в Таиланде по поддержанию в среде россиян, живущих в стране, и распространению русского языка и русской культуры, и по сплочению российской диаспоры. Также обсуждался опыт Союза соотечественников и российской общины Таиланда в организации и осуществлении конкретных программ помощи россиянам в сложных ситуациях. "Официальное открытие генерального консульства в Пхукете, в самой посещаемой россиянами туристической зоне Таиланда и в месте жительства большинства российских соотечественников, живущих в стране, дает россиянам возможность получить в южной части Таиланда квалифицированную защиту их прав, которые гарантированы Конституцией России", - сказала после встречи с главой МИД РФ председатель координационного совета российских соотечественников Азиатского региона, основатель и, в прошлом, первый председатель Союза российских соотечественников Таиланда Ирина Новикова. "Защищать права иностранных граждан непросто в любой стране, и Таиланд - не исключение. Человек, находящийся в чужой стране, может попасть в любую сложную ситуацию, в которой ему будет необходима помощь, и открытие генконсульства - официальное открытие, потому что мы уже давно работаем с генконсульством в городе Пхукет, давно знакомы, сделали вместе не один проект - это еще одно, очень важное, подтверждение того, что помощь в трудной ситуации придет", - подчеркнула она. ГЕНКОНСУЛ: К СЕНТЯБРЮ НА ПХУКЕТЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС КОНСУЛЬСКИХ УСЛУГ Генеральный консул Владимир Соснов сообщил российским журналистам после официального открытия, что с первого дня работы в новом здании генконсульство продолжит оказывать консульские услуги россиянам. "Мы уже оказываем нотариальные услуги и услуги по легализации документов в полном объеме, и этой работы очень много . А с сентября этого года на Пхукете будет доступен полный спектр консульских услуг", - сказал он. "По последним данным иммиграционной полиции Таиланда за первое полугодие 2023 года только прямыми авиарейсами из городов России на Пхукет прибыли более 412 тысяч россиян, а ведь еще многие летят через Бангкок, они в этой статистике не учитываются", - пояснил Соснов. "Фактически мы уже вышли на доковидный уровень, когда на Пхукет прибывало более 800 тысяч россиян в год", - сказал он, добавив, что в иммиграционной полиции Пхукета также зарегистрированы более 7,5 тысячи российских граждан, находящихся на острове на долгосрочной основе и имеющих соответствующие категории виз. Соснов, имевший ранее опыт работы в Таиланде в качестве советника посольства и главы консульского отдела российской дипмиссии в Бангкоке, был назначен на должность генерального консула в Пхукете в январе 2020 года, однако вскоре после его прибытия на остров началась пандемия коронавирусной инфекции, остановившая на длительный срок процесс ремонта и подготовки к работе выбранного для генерального консульства здания. Более трех лет генеральный консул и несколько дипломатических сотрудников генконсульства работали во временных помещениях, принимая российских граждан по консульским вопросам, а также оказывая консульскую помощь россиянам в кризисных ситуациях, в том числе таких, как отправка на родину "застрявших" в стране туристов вывозными авиарейсами во время пандемии, а затем и в первые месяцы после введения странами Запада антироссийских санкций, в результате которых на время прекратились регулярные рейсы на Пхукет российских авиакомпаний. Генконсульство в Пхукете, консульский округ которого охватывает остров Пхукет и соседние провинции Краби и Пханга - первое российское генеральное консульство в Таиланде. В прошлом в таиландских провинциях, наиболее популярных среди российских туристов, работали почетные консульства России, возглавляемые гражданами Таиланда - в Паттайе (по провинциям Чонбури и Районг), на Пхукете (по провинциям Пхукет, Краби и Пханга), на острове Самуи (провинция Сураттхани) и в городе Чиангмай (по провинциям северной части Таиланда). Во всех провинциях, кроме Пхукета, они продолжают работать. Остров Пхукет отличается от других курортных зон Таиланда значительной удаленностью от Бангкока, где расположено российское посольство, и наибольшим в стране количеством российских граждан - как туристов, так и живущих на острове и в соседних провинциях.

https://ria.ru/20230715/tailand-1884356664.html

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https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), таиланд, россия, владимир соснов, сергей лавров, в мире