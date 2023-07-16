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Молдавия запасается на зиму американским газом - РИА Новости, 16.07.2023
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16:09 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/gaz-1884469994.html
Молдавия запасается на зиму американским газом
Молдавия запасается на зиму американским газом - РИА Новости, 16.07.2023
Молдавия запасается на зиму американским газом
Большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе для запасов на зимний период, американского происхождения, заявил в интервью изданию Ziarul de Garda... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:09
2023-07-16T16:09
молдавия
европа
сша
в мире
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе для запасов на зимний период, американского происхождения, заявил в интервью изданию Ziarul de Garda молдавский министр энергетики Виктор Парликов. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "У компании "Энергоком" заключен договор с греческой государственной компанией DEPA. В порты Греции большая часть сжиженного природного газа (LNG) поступает из США. И я не удивлюсь, что именно это топливо мы закачиваем для хранения, чтобы использовать его потом в зимний период. Мы храним газ на Украине", - сказал Парликов. Министр признал, что компания "Энергоком" может приобретать у европейских трейдеров также газ российского происхождения. &quot;Если российских газ поступает легально в Европу на спотовые биржи, и там им торгуют, то почему мы не можем его приобрести, если сделка выгодная? Мы не можем быть святее Папы Римского. Но отмечу, что газ может быть из разных страны, на его молекулах не стоит печать страны происхождения&quot;, - добавил Парликов.Он еще раз подтвердил, что весь объем российского газа, который поставляет в республику "Газпром" направляется в Приднестровье, остальная часть Молдавии использует топливо, приобретенное у европейских трейдров и компаний. Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Глава молдавского Минэнерго сообщил 16 июля, что Кишинев завершил аудит компании, но не готов публично озвучить результаты до проведения их тщательного анализа.
https://ria.ru/20230523/gas-1873748834.html
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молдавия, европа, сша, в мире, молдовагаз, греция
Молдавия, Европа, США, В мире, Молдовагаз, Греция
Молдавия запасается на зиму американским газом

Министр энергетики Парликов: Молдавия запасается на зиму в основном американским газом

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе для запасов на зимний период, американского происхождения, заявил в интервью изданию Ziarul de Garda молдавский министр энергетики Виктор Парликов.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
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"У компании "Энергоком" заключен договор с греческой государственной компанией DEPA. В порты Греции большая часть сжиженного природного газа (LNG) поступает из США. И я не удивлюсь, что именно это топливо мы закачиваем для хранения, чтобы использовать его потом в зимний период. Мы храним газ на Украине", - сказал Парликов.
Министр признал, что компания "Энергоком" может приобретать у европейских трейдеров также газ российского происхождения.
«

"Если российских газ поступает легально в Европу на спотовые биржи, и там им торгуют, то почему мы не можем его приобрести, если сделка выгодная? Мы не можем быть святее Папы Римского. Но отмечу, что газ может быть из разных страны, на его молекулах не стоит печать страны происхождения", - добавил Парликов.

Он еще раз подтвердил, что весь объем российского газа, который поставляет в республику "Газпром" направляется в Приднестровье, остальная часть Молдавии использует топливо, приобретенное у европейских трейдров и компаний.
Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Глава молдавского Минэнерго сообщил 16 июля, что Кишинев завершил аудит компании, но не готов публично озвучить результаты до проведения их тщательного анализа.
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