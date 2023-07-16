https://ria.ru/20230716/gaz-1884469994.html

Молдавия запасается на зиму американским газом

Молдавия запасается на зиму американским газом - РИА Новости, 16.07.2023

Молдавия запасается на зиму американским газом

Большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе для запасов на зимний период, американского происхождения, заявил в интервью изданию Ziarul de Garda... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:09

2023-07-16T16:09

2023-07-16T16:09

молдавия

европа

сша

в мире

молдовагаз

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе для запасов на зимний период, американского происхождения, заявил в интервью изданию Ziarul de Garda молдавский министр энергетики Виктор Парликов. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "У компании "Энергоком" заключен договор с греческой государственной компанией DEPA. В порты Греции большая часть сжиженного природного газа (LNG) поступает из США. И я не удивлюсь, что именно это топливо мы закачиваем для хранения, чтобы использовать его потом в зимний период. Мы храним газ на Украине", - сказал Парликов. Министр признал, что компания "Энергоком" может приобретать у европейских трейдеров также газ российского происхождения. "Если российских газ поступает легально в Европу на спотовые биржи, и там им торгуют, то почему мы не можем его приобрести, если сделка выгодная? Мы не можем быть святее Папы Римского. Но отмечу, что газ может быть из разных страны, на его молекулах не стоит печать страны происхождения", - добавил Парликов.Он еще раз подтвердил, что весь объем российского газа, который поставляет в республику "Газпром" направляется в Приднестровье, остальная часть Молдавии использует топливо, приобретенное у европейских трейдров и компаний. Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Глава молдавского Минэнерго сообщил 16 июля, что Кишинев завершил аудит компании, но не готов публично озвучить результаты до проведения их тщательного анализа.

https://ria.ru/20230523/gas-1873748834.html

https://ria.ru/20230424/gaz-1867403859.html

молдавия

европа

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, европа, сша, в мире, молдовагаз, греция