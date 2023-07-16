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Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 16.07.2023
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13:47 16.07.2023 (обновлено: 13:51 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/estoniya-1884457833.html
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 16.07.2023
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:47
2023-07-16T13:51
в мире
эстония
таллин
ханно певкур
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро, сообщило эстонское военное ведомство. Министр отметил, что расходы на оборону повышаются до 3% ВВП. "В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиардов евро", - приводит пресс-служба слова Певкура. По словам министра, для развития ПВО закупят ракетный комплекс средней дальности, боеприпасы для воздушного нападения, также начнется механизация маневренных пехотных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. План развития предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином. Кроме того, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по НАТО, которые прибывают в страну на учения. В ближайшие годы значительно увеличится и финансирование добровольного военизированного ополчения Кайтселиит.
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в мире, эстония, таллин, ханно певкур, нато
В мире, Эстония, Таллин, Ханно Певкур, НАТО
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро

Минобороны утвердило план, по которому Эстония закупит боеприпасы на 1,2 миллиарда евро

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкВоенные учения НАТО в Эстонии
Военные учения НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Военные учения НАТО в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро, сообщило эстонское военное ведомство.
Министр отметил, что расходы на оборону повышаются до 3% ВВП.
«
"В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиардов евро", - приводит пресс-служба слова Певкура.
По словам министра, для развития ПВО закупят ракетный комплекс средней дальности, боеприпасы для воздушного нападения, также начнется механизация маневренных пехотных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году.
План развития предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином. Кроме того, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по НАТО, которые прибывают в страну на учения. В ближайшие годы значительно увеличится и финансирование добровольного военизированного ополчения Кайтселиит.
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