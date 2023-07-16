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Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 16.07.2023
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:47
2023-07-16T13:47
2023-07-16T13:51
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро, сообщило эстонское военное ведомство. Министр отметил, что расходы на оборону повышаются до 3% ВВП. "В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиардов евро", - приводит пресс-служба слова Певкура. По словам министра, для развития ПВО закупят ракетный комплекс средней дальности, боеприпасы для воздушного нападения, также начнется механизация маневренных пехотных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. План развития предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином. Кроме того, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по НАТО, которые прибывают в страну на учения. В ближайшие годы значительно увеличится и финансирование добровольного военизированного ополчения Кайтселиит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, таллин, ханно певкур, нато
В мире, Эстония, Таллин, Ханно Певкур, НАТО
Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Минобороны утвердило план, по которому Эстония закупит боеприпасы на 1,2 миллиарда евро