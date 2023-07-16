https://ria.ru/20230716/estoniya-1884457833.html

Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро

Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 16.07.2023

Эстония за четыре года закупит боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:47

2023-07-16T13:47

2023-07-16T13:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро, сообщило эстонское военное ведомство. Министр отметил, что расходы на оборону повышаются до 3% ВВП. "В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиардов евро", - приводит пресс-служба слова Певкура. По словам министра, для развития ПВО закупят ракетный комплекс средней дальности, боеприпасы для воздушного нападения, также начнется механизация маневренных пехотных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. План развития предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином. Кроме того, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по НАТО, которые прибывают в страну на учения. В ближайшие годы значительно увеличится и финансирование добровольного военизированного ополчения Кайтселиит.

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879787048.html

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Ольга Фомченкова

в мире, эстония, таллин, ханно певкур, нато