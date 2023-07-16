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Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией - РИА Новости, 16.07.2023
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10:29 16.07.2023 (обновлено: 11:05 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/eritreya-1884438337.html
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией - РИА Новости, 16.07.2023
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией
Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:29
2023-07-16T11:05
эритрея
россия
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества, вероятно, обсуждался импорт в страну российского зерна, результаты будут видны в ближайшем будущем, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай. Ранее Путин на встрече с лидером Эритреи заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям. "Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других", - сказал Цеггай. Он добавил, что говорить о конкретных результатах еще рано, однако "результаты будут видны уже в ближайшем будущем". По словам дипломата, встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в их число входит и тема прямых поставок зерна. "С большой долей вероятности этот вопрос (поставок российского зерна — ред.) обсуждался во время встречи", - отметил Цеггай. Он подчеркнул, что страны находятся в начале "длинного пути долгого плодотворного сотрудничества". Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
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эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), владимир путин, экономика
Эритрея, Россия, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), Владимир Путин, Экономика
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией

Посол Цеггай: Эритрея и Россия достигли договоренностей во многих сферах, включая военную

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества, вероятно, обсуждался импорт в страну российского зерна, результаты будут видны в ближайшем будущем, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай.
Ранее Путин на встрече с лидером Эритреи заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям.
«
"Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других", - сказал Цеггай. Он добавил, что говорить о конкретных результатах еще рано, однако "результаты будут видны уже в ближайшем будущем".
По словам дипломата, встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в их число входит и тема прямых поставок зерна. "С большой долей вероятности этот вопрос (поставок российского зерна — ред.) обсуждался во время встречи", - отметил Цеггай.
Он подчеркнул, что страны находятся в начале "длинного пути долгого плодотворного сотрудничества".
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи в Асмэре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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