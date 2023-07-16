https://ria.ru/20230716/eritreya-1884438337.html

Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией

Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией - РИА Новости, 16.07.2023

Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией

Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:29

2023-07-16T10:29

2023-07-16T11:05

эритрея

россия

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества, вероятно, обсуждался импорт в страну российского зерна, результаты будут видны в ближайшем будущем, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай. Ранее Путин на встрече с лидером Эритреи заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям. "Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других", - сказал Цеггай. Он добавил, что говорить о конкретных результатах еще рано, однако "результаты будут видны уже в ближайшем будущем". По словам дипломата, встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в их число входит и тема прямых поставок зерна. "С большой долей вероятности этот вопрос (поставок российского зерна — ред.) обсуждался во время встречи", - отметил Цеггай. Он подчеркнул, что страны находятся в начале "длинного пути долгого плодотворного сотрудничества". Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230531/diplomatiya-1875122654.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), владимир путин, экономика