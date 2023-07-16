https://ria.ru/20230716/eritreya-1884438337.html
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией - РИА Новости, 16.07.2023
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией
Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:29
2023-07-16T10:29
2023-07-16T11:05
эритрея
россия
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875601494_0:253:3070:1981_1920x0_80_0_0_021d49132c95c72d4fb0f18384f88d26.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества, вероятно, обсуждался импорт в страну российского зерна, результаты будут видны в ближайшем будущем, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай. Ранее Путин на встрече с лидером Эритреи заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям. "Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других", - сказал Цеггай. Он добавил, что говорить о конкретных результатах еще рано, однако "результаты будут видны уже в ближайшем будущем". По словам дипломата, встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в их число входит и тема прямых поставок зерна. "С большой долей вероятности этот вопрос (поставок российского зерна — ред.) обсуждался во время встречи", - отметил Цеггай. Он подчеркнул, что страны находятся в начале "длинного пути долгого плодотворного сотрудничества". Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20230531/diplomatiya-1875122654.html
эритрея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875601494_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_0d2395fa38a429ea44313492819fe523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), владимир путин, экономика
Эритрея, Россия, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), Владимир Путин, Экономика
Посол Эритреи рассказал о договоренностях с Россией
Посол Цеггай: Эритрея и Россия достигли договоренностей во многих сферах, включая военную
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры Эритреи и РФ Исайяс Афеворки и Владимир Путин достигли на встрече в мае договоренностей в сферах международной безопасности и военного сотрудничества, вероятно, обсуждался импорт в страну российского зерна, результаты будут видны в ближайшем будущем, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай.
Ранее Путин на встрече с лидером Эритреи заявил, что Москва и Асмэра намерены подписать ряд межправительственных соглашений, у стран неплохие перспективы сотрудничества по многим направлениям.
«
"Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других", - сказал Цеггай. Он добавил, что говорить о конкретных результатах еще рано, однако "результаты будут видны уже в ближайшем будущем".
По словам дипломата, встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в их число входит и тема прямых поставок зерна. "С большой долей вероятности этот вопрос (поставок российского зерна — ред.) обсуждался во время встречи", - отметил Цеггай.
Он подчеркнул, что страны находятся в начале "длинного пути долгого плодотворного сотрудничества".
Межгосударственные отношения России и Эритреи