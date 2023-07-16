https://ria.ru/20230716/energetiki-1884425940.html

Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР

Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2023

Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР

Московские специалисты-энергетики восстанавливают кабельные электросети на территории ЛНР, сообщил РИА Новости представитель Объединенной энергетической... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T06:05

2023-07-16T06:05

2023-07-16T06:05

луганск

москва

сергей собянин

манолис пилавов

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Московские специалисты-энергетики восстанавливают кабельные электросети на территории ЛНР, сообщил РИА Новости представитель Объединенной энергетической компании в Луганске Николай Дмитриев. "На территории Луганской Народной Республики мы выполняем ряд функций по восстановлению энергоснабжения данного региона, в нашу работу входят как кабельные линии, так и сети наружного освещения", - рассказал Дмитриев. Он уточнил, что аварийные бригады базируются в городе на постоянной основе. Дмитриев пояснил, что большая часть сетей и энергообъектов города находятся в изношенном состоянии и требуют восстановления. По словам собеседника агентства, у московских энергетиков есть текущий план работ, которые выполняются в рамках договоренностей с администрацией Луганска. Работы ведутся четко в указанные сроки, иногда корректируются с учетом аварийных ситуаций. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

https://ria.ru/20230704/stakhanov-1882073169.html

луганск

москва

луганская народная республика

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луганск, москва, сергей собянин, манолис пилавов, луганская народная республика