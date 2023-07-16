Рейтинг@Mail.ru
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/energetiki-1884425940.html
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР - РИА Новости, 16.07.2023
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР
Московские специалисты-энергетики восстанавливают кабельные электросети на территории ЛНР, сообщил РИА Новости представитель Объединенной энергетической... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T06:05
2023-07-16T06:05
луганск
москва
сергей собянин
манолис пилавов
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80b198eb71e4c64f56d7196d1e1c1b69.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Московские специалисты-энергетики восстанавливают кабельные электросети на территории ЛНР, сообщил РИА Новости представитель Объединенной энергетической компании в Луганске Николай Дмитриев. "На территории Луганской Народной Республики мы выполняем ряд функций по восстановлению энергоснабжения данного региона, в нашу работу входят как кабельные линии, так и сети наружного освещения", - рассказал Дмитриев. Он уточнил, что аварийные бригады базируются в городе на постоянной основе. Дмитриев пояснил, что большая часть сетей и энергообъектов города находятся в изношенном состоянии и требуют восстановления. По словам собеседника агентства, у московских энергетиков есть текущий план работ, которые выполняются в рамках договоренностей с администрацией Луганска. Работы ведутся четко в указанные сроки, иногда корректируются с учетом аварийных ситуаций. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
https://ria.ru/20230704/stakhanov-1882073169.html
луганск
москва
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac77c765b06bccb1f84cd11a07a21bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, москва, сергей собянин, манолис пилавов, луганская народная республика
Луганск, Москва, Сергей Собянин, Манолис Пилавов, Луганская Народная Республика
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР

Представитель ОЭК Дмитриев: энергетики из Москвы ремонтируют кабельные электросети в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВосстанавливают электросетей
Восстанавливают электросетей - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Восстанавливают электросетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Московские специалисты-энергетики восстанавливают кабельные электросети на территории ЛНР, сообщил РИА Новости представитель Объединенной энергетической компании в Луганске Николай Дмитриев.
«
"На территории Луганской Народной Республики мы выполняем ряд функций по восстановлению энергоснабжения данного региона, в нашу работу входят как кабельные линии, так и сети наружного освещения", - рассказал Дмитриев.
Он уточнил, что аварийные бригады базируются в городе на постоянной основе. Дмитриев пояснил, что большая часть сетей и энергообъектов города находятся в изношенном состоянии и требуют восстановления.
По словам собеседника агентства, у московских энергетиков есть текущий план работ, которые выполняются в рамках договоренностей с администрацией Луганска. Работы ведутся четко в указанные сроки, иногда корректируются с учетом аварийных ситуаций.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР
4 июля, 10:39
 
ЛуганскМоскваСергей СобянинМанолис ПилавовЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала