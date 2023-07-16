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В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов - РИА Новости, 16.07.2023
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов
Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T23:25
2023-07-16T23:25
2023-07-16T23:25
происшествия
озинский район
саратовская область
жилье
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении введен режим ЧС, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В связи с прохождением на территории Озинского МР (муниципального района) неблагоприятных метеорологических явлений и выпадением большого количества осадков в селе Солянка произошло подтопление дождевой водой низинных участков... Подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадало 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пункте временного размещения) - два человека останутся в ПВР на ночлег, остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Он отметил, что местные власти в воскресенье ввели на территории села Солянка режим чрезвычайной ситуации. "В настоящее время фиксируется спад уровня воды. Организуются мероприятия по проведению комиссионной оценки нанесенного ущерба пострадавшим гражданам и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения", - добавил он.
https://ria.ru/20230707/omsk-1882843279.html
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происшествия, озинский район, саратовская область, жилье
Происшествия, Озинский район, Саратовская область, Жилье
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов, пострадали 183 жителя
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости.
Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении введен режим ЧС, сообщил начальник
управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В связи с прохождением на территории Озинского МР (муниципального района) неблагоприятных метеорологических явлений и выпадением большого количества осадков в селе Солянка произошло подтопление дождевой водой низинных участков... Подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадало 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пункте временного размещения) - два человека останутся в ПВР на ночлег, остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что местные власти в воскресенье ввели на территории села Солянка режим чрезвычайной ситуации.
"В настоящее время фиксируется спад уровня воды. Организуются мероприятия по проведению комиссионной оценки нанесенного ущерба пострадавшим гражданам и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения", - добавил он.
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя