https://ria.ru/20230716/dozhd-1884506622.html

В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов

В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов - РИА Новости, 16.07.2023

В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов

Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:25

2023-07-16T23:25

2023-07-16T23:25

происшествия

озинский район

саратовская область

жилье

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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении введен режим ЧС, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В связи с прохождением на территории Озинского МР (муниципального района) неблагоприятных метеорологических явлений и выпадением большого количества осадков в селе Солянка произошло подтопление дождевой водой низинных участков... Подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадало 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пункте временного размещения) - два человека останутся в ПВР на ночлег, остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Он отметил, что местные власти в воскресенье ввели на территории села Солянка режим чрезвычайной ситуации. "В настоящее время фиксируется спад уровня воды. Организуются мероприятия по проведению комиссионной оценки нанесенного ущерба пострадавшим гражданам и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения", - добавил он.

https://ria.ru/20230707/omsk-1882843279.html

озинский район

саратовская область

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происшествия, озинский район, саратовская область, жилье