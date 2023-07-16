Рейтинг@Mail.ru
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/dozhd-1884506622.html
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов - РИА Новости, 16.07.2023
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов
Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T23:25
2023-07-16T23:25
происшествия
озинский район
саратовская область
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_0:149:3269:1988_1920x0_80_0_0_e02f35f38ff231d2051d4a189b1f39fd.jpg
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении введен режим ЧС, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В связи с прохождением на территории Озинского МР (муниципального района) неблагоприятных метеорологических явлений и выпадением большого количества осадков в селе Солянка произошло подтопление дождевой водой низинных участков... Подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадало 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пункте временного размещения) - два человека останутся в ПВР на ночлег, остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Он отметил, что местные власти в воскресенье ввели на территории села Солянка режим чрезвычайной ситуации. "В настоящее время фиксируется спад уровня воды. Организуются мероприятия по проведению комиссионной оценки нанесенного ущерба пострадавшим гражданам и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения", - добавил он.
https://ria.ru/20230707/omsk-1882843279.html
озинский район
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_340:0:2991:1988_1920x0_80_0_0_8dfd0c21c0bfdc885f15b1f6d0324df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, озинский район, саратовская область, жилье
Происшествия, Озинский район, Саратовская область, Жилье
В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов

В Саратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов, пострадали 183 жителя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дождь в городе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный дождь затопил 50 домов и подтопил подворья в селе Солянка Озинского района Саратовской области, в зоне подтопления оказались 183 жителя, в поселении введен режим ЧС, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В связи с прохождением на территории Озинского МР (муниципального района) неблагоприятных метеорологических явлений и выпадением большого количества осадков в селе Солянка произошло подтопление дождевой водой низинных участков... Подтоплены улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены - вода вошла в дома. Пострадало 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пункте временного размещения) - два человека останутся в ПВР на ночлег, остальные эвакуированные размещены у родственников", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что местные власти в воскресенье ввели на территории села Солянка режим чрезвычайной ситуации.
"В настоящее время фиксируется спад уровня воды. Организуются мероприятия по проведению комиссионной оценки нанесенного ущерба пострадавшим гражданам и имуществу. На месте работают спасатели областной службы спасения", - добавил он.
Человек под зонтом - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя
7 июля, 16:53
 
ПроисшествияОзинский районСаратовская областьЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала