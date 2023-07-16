https://ria.ru/20230716/dnepr-1884437402.html

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник - РИА Новости, 16.07.2023

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник

Соединения группировки войск "Днепр" дважды за сутки предотвратили попытки украинских военных форсировать Днепр в Херсонской области, при этом уничтожены пять... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:15

2023-07-16T10:15

2023-07-16T10:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" дважды за сутки предотвратили попытки украинских военных форсировать Днепр в Херсонской области, при этом уничтожены пять лодок и 30 боевиков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков ВФУ", - сказал собеседник агентства. Вторая попытка форсирования реки украинскими боевиками, по его данным, была пресечена в районе острова Великий в устье Днепра. "В островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 14 боевиков ВФУ", - указал источник. Также, по его словам, в районе Днепровского под Херсоном российские артиллеристы уничтожили два 120-миллиметровых расчета вместе с боекомплектами, при этом потери противника составили 10 украинских военных убитыми, двое – ранеными.

https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884425006.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность