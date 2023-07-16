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Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник
Соединения группировки войск "Днепр" дважды за сутки предотвратили попытки украинских военных форсировать Днепр в Херсонской области, при этом уничтожены пять... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:15
2023-07-16T10:15
2023-07-16T10:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июл – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" дважды за сутки предотвратили попытки украинских военных форсировать Днепр в Херсонской области, при этом уничтожены пять лодок и 30 боевиков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков ВФУ", - сказал собеседник агентства. Вторая попытка форсирования реки украинскими боевиками, по его данным, была пресечена в районе острова Великий в устье Днепра. "В островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 14 боевиков ВФУ", - указал источник. Также, по его словам, в районе Днепровского под Херсоном российские артиллеристы уничтожили два 120-миллиметровых расчета вместе с боекомплектами, при этом потери противника составили 10 украинских военных убитыми, двое – ранеными.
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884425006.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр, сообщил источник
Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области