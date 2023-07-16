https://ria.ru/20230716/desantis-1884424251.html

СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств

СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств

Предвыборная кампания губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, увольняет персонал из-за нехватки средств,... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:30

2023-07-16T04:30

2023-07-16T04:43

сша

флорида

рон десантис

politico

дональд трамп

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0a8315637423fc9b2d0893464fe3f0f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, увольняет персонал из-за нехватки средств, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. "Президентская кампания Рона Десантиса сокращает персонал, поскольку она борется с нехваткой наличных средств", - приводит слова источника издание. Отмечается, что на этой неделе было уволено до 10 сотрудников. Решение о сокращении было принято в связи со стремлением кампании Десантиса оправдать ожидания по сбору средств. Отмечается, что среди собранных во II квартале этого года 20 миллионов долларов США пожертвований более 1 миллиона были потрачены на заработную плату, налоговые отчисления, страховку и прочее. Ранее телеканал CNN сообщил, что Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230716/bayden-1884423346.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, флорида, рон десантис, politico, дональд трамп, джо байден, в мире