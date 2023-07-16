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СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств
СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств
Предвыборная кампания губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, увольняет персонал из-за нехватки средств,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:30
2023-07-16T04:30
2023-07-16T04:43
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, увольняет персонал из-за нехватки средств, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. "Президентская кампания Рона Десантиса сокращает персонал, поскольку она борется с нехваткой наличных средств", - приводит слова источника издание. Отмечается, что на этой неделе было уволено до 10 сотрудников. Решение о сокращении было принято в связи со стремлением кампании Десантиса оправдать ожидания по сбору средств. Отмечается, что среди собранных во II квартале этого года 20 миллионов долларов США пожертвований более 1 миллиона были потрачены на заработную плату, налоговые отчисления, страховку и прочее. Ранее телеканал CNN сообщил, что Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
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сша, флорида, рон десантис, politico, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Флорида, Рон Десантис, Politico, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
СМИ: у Десантиса проблемы с предвыборной кампанией из-за нехватки средств
Politico: президентская кампания Десантиса сокращает персонал из-за нехватки средств