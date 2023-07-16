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Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета - РИА Новости, 16.07.2023
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00:02 16.07.2023
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Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета
Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета - РИА Новости, 16.07.2023
Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что увеличение расходов на оборону в Великобритании является необходимостью, а не тщеславием,... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:02
2023-07-16T00:02
великобритания
бен уоллес
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что увеличение расходов на оборону в Великобритании является необходимостью, а не тщеславием, отмечая, что к концу десятилетия, мир может быть втянут в конфликт. "Увеличение расходов на оборону - это не просто унаследованное тщеславие... это необходимость", - сказал Уоллес в интервью британской газете Times. Министр также заявил, что "мы окажемся в конфликте", отмечая, что к концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным и незащищенным.
https://ria.ru/20230715/uolles-1884403786.html
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великобритания, бен уоллес, в мире
Великобритания, Бен Уоллес, В мире
Глава минобороны Британии назвал необходимым увеличение оборонного бюджета

Глава минобороны Британии Уоллес: увеличение оборонного бюджета является необходимостью

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что увеличение расходов на оборону в Великобритании является необходимостью, а не тщеславием, отмечая, что к концу десятилетия, мир может быть втянут в конфликт.
"Увеличение расходов на оборону - это не просто унаследованное тщеславие... это необходимость", - сказал Уоллес в интервью британской газете Times.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью
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Министр также заявил, что "мы окажемся в конфликте", отмечая, что к концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным и незащищенным.
 
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